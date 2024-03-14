Menemen Belediyesi, Çanakkale asfaltında dev battı-çıktıyı hizmete açtı

Menemen Belediyesinin, tamamı kendi öz kaynaklarıyla Çanakkale asfaltı üzerinde inşa ettiği 460 metrelik dev battı-çıktı, vatandaşlarında katıldığı görkemli bir törenle 120 günün sonunda hizmete açıldı. Coşkulu kalabalığa seslenirken duygulu anlar yaşayan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Biz önce hayal ettik, çok çalıştık ve başardık. Hemşehrilerimizin talepleri arasında önceliği olan battı-çıktımızı 120 gün gibi kısa sürede bitirdik ve şimdide açıyoruz. Menemen trafiğini, İzmir trafiğini rahatlatacak bir eseri ilçemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.
Menemen Belediyesi, ilçenin uzun yıllardır kronikleşmiş trafik problemine neşter vurdu. Geçmiş yıllarda kazalar ve trafik sıkışıklığıyla gündem olan, Çanakkale asfaltı üzerindeki Menemen Otogarı mevkii için başlatılan battı-çıktı inşaatı projesi, 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak hizmete açıldı. Açılışa vatandaşlarında ilgisi büyük oldu.
22 yıllık bir sorundu
Alkışlar arasında kürsüye çıkan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Dile kolay, 22 yıldır birçok siyasinin sözünü verip yapmadığı, yapamadığı bir hizmetin açılış törenini gerçekleştiriyoruz. Menemen'imizin uzun yıllardır trafik probleminin en önemli nedenlerinden biri olan battı-çıktının olmayışı bu bölgede ciddi kazalara da neden oluyordu. Bugün battı-çıktımızı yapmak da, açmak da bizlere nasip oldu. Bu projemiz için yola çıktığımızda 'yapamazsınız' diyenler oldu. 'Siz ilçe belediyesisiniz, gücünüz yetmez. Bu sizin işiniz değil, siz büyükşehir belediyesi misiniz?' diyenler oldu. Bizi hayal kurmakla, hayalperest olmakla suçladılar kıymetli hemşehrilerim. Oysa hayal kurmak önemlidir; çünkü her şey hayal etmekle başlar. Bizim ayakları yere basan hayallerimiz var. Bu nedenle başkalarının hayal bile edemediği ne varsa biz hepsini kararlılıkla bir bir hayata geçiriyoruz" dedi.
"Hem yayalarımız hem sürücülerimiz rahat bir nefes alacak"
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ da, battı-çıktı için Aydın Pehlivan'ın nasıl mücadele ettiğini anlattı.
Dağ, "Aydın başkanımız Ankara'ya geldi, ilçemizin bu ihtiyacını, bu projesini bizimle paylaştı. 'Başkanım bizim ne yapıp ne edip bunu Menemen'e kazandırmamız lazım. Öncelikli ihtiyacımız' dedi. Gözünde o kararlılığı gördüm. Ulaştırma Bakanımızın kapısını çaldık. Gerekli izinleri alıp, hemen yola koyulduk. Günün sonunda Menemen Belediyemizin tamamen kendi öz bütçesiyle buranın yapımını tamamladık. Battı-çıktımız; 460 metre uzunluğunda, iki geliş, iki gidiş şeklinde ve toplam dört şeritten oluşuyor. Üstünde yer alacak kavşak noktasına da Menemen'imize yakışır Atatürk anıtını ve peyzaj çalışmasını gerçekleştirdik. Tarihinin en büyük yatırımı olan bu projemiz sayesinde, Menemen'de hem yayalarımız hem sürücülerimiz rahat bir nefes alacak" dedi.
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ise şöyle konuştu:
"Menemen Belediyesi 100. Yıl Köprülü Kavşağının Menemen'e ve İzmir'e hayırlı olmasını diliyorum. Aydın Pehlivan başkan, her zaman olduğu gibi bu projede de gereğini tıpkı soyadı gibi yaptı. Proje için, Ankara'da Genel Başkan Yardımcımız, kıymetli ağabeyimiz Hamza Dağ ile birlikte yoğun mesai yaptı. Menemen'de ilk kazmanın vurulmasının ardından da işinin hep başında durdu. Aydın başkanımıza, Hamza Dağ başkanımıza ve emeği geçen tüm büyük ve küçüklerimize buradan çok teşekkür ediyorum. Herkesin eline emeğine sağlık."
Konuşmalar sonrasında köprülü kavşak trafiğe açılırken, yoldan ilk geçen isimlerse; Başkan Pehlivan, Hamza Dağ ve Eyyüp Kadir İnan oldu.
Atatürk silüetinin bulunduğu hareketli anıta yoğun ilgi
Öte yandan, Menemen 100. Yıl Köprülü Kavşağının üstünde bulunan Atatürk anıtı, yoğun ilgi gördü. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün silüetinin bulunduğu hareketli anıt, önünde yakılan meşalelerde açılışa renk kattı. Açılışa ayrıca; Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kaçar, Menemen İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, siyasi partiler, sivil toplum ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. - İZMİR
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