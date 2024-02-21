GMG Kastamonuspor, Menemen FK maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta liderlik mücadelesi veren ve ikinci devreye istediği gibi bir başlangıç yapamayan GMG Kastamonuspor, hafta sonu karşılaşacağı Menemen Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kastamonuspor ile ilk antrenmanına çıkan Teknik Direktörü Fırat Gül, kaybettikleri avantajı yeniden yakalayabileceklerini ve bu yüzden problem konuşmak için değil çözüm üretmek için geldiğini söyledi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta liderlik mücadelesi veren GMG Kastamonuspor, ikinci devrede yaşadığı puan kayıplarının ardından Levent Eriş ile yollarını ayırarak geçtiğimiz yıl Kocaelispor'u şampiyon yapan Teknik Direktör Fırat Gül ile anlaşma sağladı. Kastamonuspor'un İsmail Dikmenli Tesislerinde ilk kez takımın başında antrenmana çıkan Teknik Direktör Fırat Gül, oyuncularla bir süre toplantı yaptı. Ardından hafta sonu karşılaşacakları Menemen FK'nin hazırlıklarını sürdüren GMG Kastamonuspor'un antrenmanını izleyen Teknik Direktör Fırat Gül, kaybettikleri avantajı yeniden yakalayabileceklerini ve bu yüzden problem konuşmak için değil çözüm üretmek için geldiğini söyledi.

Büyük bir camiaya geldiğinin farkında olduğunu belirten Gül, "Üst ligleri ve Süper Lig'i hayal eden bir camiaya geldiğimi biliyorum" dedi. Bu hedefleri gerçekleştirmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Gül, takım olarak sonuna kadar mücadele edeceklerini kaydetti.

Oyun anlamında maçın gerekliliklerine göre hareket edeceklerine işaret eden GMG Kastamonuspor Teknik Direktörü Fırat Gül, "Büyük bir camiaya üst ligleri ve süper ligi hayal eden bir camiaya geldiğimin farkındayım. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı yapacağız. Oyuncularımız sahanın içerisinde çaba sarf edecek, gayret gösterecek. Sonuç itibarıyla futbolda farklı sonuçlar alınabiliyor ama oyun anlamında elimizden geleni, maçın gereği neyse elimizden geleni yapacağız. Bütün camia aynı hedef kilitleniş durumda. Tabii ki futbolda bazen düşüşler olabiliyor. Bir avantaj vardı o kayboldu. Ama o avantajı yakalayan takımda bu takımdı. Yine o avantajı yakalayabiliriz. Problemler her kulüpte var. Ben buraya problem konuşmaya değil çözüm üretmeye geldim. Takımımıza inanıyorum, güveniyorum. Yetenek olarak baktığımızda ligin kaliteli takımlarından biriyiz.. Sadece psikolojik baskı var. Onu ortadan kaldırmamız gerekiyor. Taraftarımız, yönetimimiz, teknik heyetimiz ve bu camiayı oluşturan bütün bileşenlerle birlikte camia olarak o hedefi bu sene gerçekleştirmek için buradayız" diye konuştu.

"Bu camia bu yıl hak ettiği yere gelecektir"

Başarının kolay geldiğini ifade eden Gül, "Başarılar kolay gelmiyor. Biraz zor ve meşakkatli bir yol. Ama inanıyorum ki bu camia bu sene hak ettiği yere gelecek. Levent hoca bu kulübe çok ciddi hizmetlerde bulundu. Ona da buradan selam göndermek istiyorum" şeklinde konuştu.

"İki farklı sistem kullanacağız"

Oynadıkları oyunda iki farklı sistemi kullanmayı planladıklarını anlatan Gül, "Futbolda tek bir doğru ile başarılı olamazsınız. Tabii ki 7 puanlık bir avantaj eridi ve bugün itibarıyla 3 puan gerideyiz. Bu psikolojik baskı oluşturmuş olabilir. Burada sonuç itibarıyla saha içindeki performans önemli. Biz iki sistem üzerinden gideceğiz. İkisini de iyi oynamaya çalışacağız. Ne kadar planlı olursanız olun saha içinde istek ve arzu olmazsa başarı gelmiyor. Öncelikle onu halledeceğiz. Daha önce benimle çalışmış oyuncular var. Onlar benim oyuna bakış açımı çok iyi biliyorlar. Bu bir avantaj. Çünkü bir şeyi baştan inşa etmektense tanıyan bilen isimlerle çalışmak avantaj sağlar. Diğer oyuncularımızı da biliyor ve tanıyorum" ifadelerini kullandı.

GMG Kastamonuspor'un yeni Teknik Direktörü Fırat Gül'ün ekibinde Fırat Yeşilyuva, Ercan Gezgin, Aykut Erdoğan, Ali Hıdır Kurt ve Mustafa Kahraman yer aldı. - KASTAMONU