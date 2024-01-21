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Isparta 32 Spor'un maçında devre arasında evlilik teklifi - Son Dakika
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Isparta 32 Spor'un maçında devre arasında evlilik teklifi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 21. haftasında oynanan Isparta 32 Spor'un Menemen Futbol Kulübü'ne 2-1 mağlup olduğu maçın devre arasında taraftar grubu 32 Gençlik üyesi Onur Yaşar Angun, kız arkadaşı Zeliha İldeş'e evlilik teklifi etti. Taraftarlar, teklifi alkışlarla destekledi ve evet cevabını alan genç taraftar, konfeti ve meşaleler eşliğinde yüzük ve çiçek takdim etti.

Isparta 32 Spor\'un maçında devre arasında evlilik teklifi
21.01.2024 - 17:39,
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 21. haftasında oynanan Isparta 32 Spor'un Menemen Futbol Kulübü'ne 2-1 mağlup olduğu maçın devre arasında ilginç bir evlilik teklifi oldu.

Isparta Atatürk Stadı'nda oynanan maçın devre arasında binlerce kişinin içinde Isparta 32 Spor'un taraftar grubu 32 Gençlik üyelerinden Onur Yaşar Angun, kız arkadaşı Zeliha İldeş'e evlilik teklifi etti. Dev pankartla "Benimle evlenir misin güzel kızım" diyerek kız arkadaşına evlenme teklifi yapan Angun ve kız arkadaşı Zeliha İldeş'i tüm taraftarlar tebrik ederek ayakta alkışladı. Evet cevabı alan genç taraftar, konfeti ve meşale eşliğinde yüzük ve çiçek takdim etti. - ISPARTA

Kaynak: İHA
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