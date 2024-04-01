Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan Seçim Zaferini Kutladı

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, en yakın rakibine yaklaşık 12 bin oy fark atarak kazandığı seçim zaferi sonrası hemşehrileriyle buluştu. Cumhuriyet Meydanı'nda adeta izdiham gibi gerçekleşen kutlamada Menemenlilere seslenen Başkan Pehlivan, "Menemen'de yaşayan, Menemen'i seven, geleceğini Menemen'de gören hiç kimse ama hiç kimse, bu gece kaybetmedi. Sizler sandığa kalbinizi koydunuz, kazanan Menemen oldu" dedi.
31 Mart yerel seçimlerinde Menemen, Aydın Pehlivan'ın zaferine sahne oldu. Yüzde 11'e yakın oy oranı ve 12 bin oy farkıyla, sandıktan birinci çıkan Aydın Pehlivan için, Menemenliler sevinç gösterisi yapmak üzere sokaklara döküldü. Kutlamaların merkezinde yer alan Cumhuriyet Meydanı'na seçim otobüsüyle giden Başkan Pehlivan, sevinç konvoyları nedeniyle alana ulaşmakta güçlük çekti.
"Kazanan Menemen oldu"
Cumhuriyet Meydanı'nda meşaleler ve havai fişeklerle karşılanan Başkan Aydın Pehlivan, sahnede ilk olarak kendisine destekleri için eşi Filiz Pehlivan ve kızı Ece Pehlivan'a teşekkür etti. Başkan Pehlivan, "31 Mart 2024 seçimlerinde Menemen halkı hizmeti seçti. Menemen halkı marka kent olmayı ve bir destan yazmayı seçti. Buradan açıkça söylüyorum; bu gece 'Kaybettim' diyenler sakın üzülmesin. Oy verdiğim aday kazanamadı diyenler asla dertlenip hüzünlenmesin. Menemen'de yaşayan, Menemen'i seven, geleceğini Menemen'de gören hiç kimse ama hiç kimse, bu gece kaybetmedi. Türk kaybetmedi. Kürt kaybetmedi. Çerkes, Alevi, Sünni, Roman hiçbir vatandaşımız kaybetmedi. Sizler sandığa kalbinizi koydunuz, kazanan Menemen oldu" dedi.
"Yarından itibaren görevimizin başındayız"
Konuşması sık sık tezahüratlarla ve alkışlarla kesilen Başkan Pehlivan, Menemen'in geleceği için de dikkat çeken mesajlar verdi. Pehlivan, "Hep birlikte Menemen de tarih yazdık. Yapılamaz denilen ne varsa yaptık. Ama bu bize yetmez. Birlikte yapacak daha çok işimiz, yürüyecek çok yolumuz var. Hedefimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere gösterdiği, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın perçinlediği çağdaş uygarlığın üzerine çıkmaktır. Yeni dönemde yapacağımız Dünyanın en büyük dönme dolabıyla, bölgenin en büyük aqua parkıyla, dev akvaryum parkımızla, plajımızla, kütüphanelerimizle, film platosuyla, macera park ve kamp alanlarımızla sadece İzmir'den değil, Türkiye'nin her yerinden vatandaşımız Menemen'e gelecek. Artık Menemen terk edilen değil, akın akın gelinen bir ilçe olacak. Bu can bu bedende oldukça, emanetiniz olan mühür bu elde durdukça, ben de sizlere söz veriyorum ki Menemen İzmir'in değil, Ege'nin değil, Türkiye'nin yıldızı olacak, Türkiye'nin! İşte bu yüzden yarın sabah ilk iş belediyemize giderek, kaldığımız yerden bu şehir için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İZMİR
Son Dakika › Politika › Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan Seçim Zaferini Kutladı - Son Dakika
Açılan sandıkların tamamına göre yapılan sayımlara göre, Nesrullah Tanğlay 8 bin 900 oy alarak seçimleri önde tamamladı. DEM Parti adayı Mehmet Nezir Karabaş ise 8 bin 702 oy aldı. Açılan sandık oranı ise %100 olarak gerçekleşti.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Sırrı Söylemez 17 bin 685, AK Parti adayı Feyat Asya 10 bin 616 oy aldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Antalya'daki yerel seçimlerde saat 02.04 itibarıyla CHP Adayı Muhittin Böcek yüzde 49.24, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hakan Tütüncü yüzde 40.17 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Antalya'daki sandıkların yüzde 96,56'sı açıldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 02.02 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 49.83, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 37.65 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayım işlemleri devam ediyor. İzmir'de sandıkların yüzde 99.16'sı açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Cemil Tugay oyların yüzde 49.83'ünü, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 37.65'ini aldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ankara'daki yerel seçimlerde saat 02.00 itibarıyla CHP Adayı Mansur Yavaş yüzde 61.11, Cumhur İttifakı'nın Adayı Turgut Altınok yüzde 31.67 oy aldı. Oy sayım işlemleri devam ediyor.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Adana'daki yerel seçimlerde saat 02.07 itibarıyla CHP Adayı Zeydan Karalar yüzde 47.65, Cumhur İttifakı'nın Adayı Fatih Mehmet Kocaispir yüzde 38.09 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Adana'daki sandıkların yüzde 98,66'sı açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Zeydan Karalar oyların yüzde 47.65'ini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Fatih Mehmet Kocaispir ise yüzde 38.09'unu aldı.
CHP adayı Özlem Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Çerçioğlu 309 bin 942, AK Parti adayı Mustafa Savaş 221 bin 618 oy aldı. Özlem Çerçioğlu, 11 Ağustos 1968 tarihinde Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğdu ve eğitimini tamamladı. Çeşitli toplumsal projelerde görev alan Çerçioğlu, 22. ve 23. dönem CHP Aydın Milletvekili olarak da görev yaptı.
Sivas Belediye Başkanlığı seçimlerinde Büyük Birlik Partisi adayı Adem Uzun, kesin olmayan sonuçlara göre 72 bin 281 oy alarak seçimi kazandı. AK Parti adayı Hilmi Bilgin ise 49 bin 203 oyda kaldı. Adem Uzun, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi mezunu olan ve öğretim üyesi olarak görev yaptığı üniversiteden belediye başkan adaylığı nedeniyle ayrılan bir isimdir. Uzun, iyi derecede İngilizce bilen ve evli olan 2 çocuk babasıdır.
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