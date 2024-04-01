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Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan Seçim Zaferini Kutladı - Son Dakika
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Politika

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan Seçim Zaferini Kutladı

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan Seçim Zaferini Kutladı

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, seçim zaferi sonrası hemşehrileriyle buluşarak kutlama yaptı. Pehlivan, Menemen'in kazandığını ve geleceğini Menemen'de gören herkesin bu gece kaybetmediğini söyledi. Ayrıca, yeni dönemde yapacakları projelerle Menemen'in Türkiye'nin yıldızı olacağını belirtti.

01.04.2024 02:28  Güncelleme: 02:32
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Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, en yakın rakibine yaklaşık 12 bin oy fark atarak kazandığı seçim zaferi sonrası hemşehrileriyle buluştu. Cumhuriyet Meydanı'nda adeta izdiham gibi gerçekleşen kutlamada Menemenlilere seslenen Başkan Pehlivan, "Menemen'de yaşayan, Menemen'i seven, geleceğini Menemen'de gören hiç kimse ama hiç kimse, bu gece kaybetmedi. Sizler sandığa kalbinizi koydunuz, kazanan Menemen oldu" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde Menemen, Aydın Pehlivan'ın zaferine sahne oldu. Yüzde 11'e yakın oy oranı ve 12 bin oy farkıyla, sandıktan birinci çıkan Aydın Pehlivan için, Menemenliler sevinç gösterisi yapmak üzere sokaklara döküldü. Kutlamaların merkezinde yer alan Cumhuriyet Meydanı'na seçim otobüsüyle giden Başkan Pehlivan, sevinç konvoyları nedeniyle alana ulaşmakta güçlük çekti.

"Kazanan Menemen oldu"

Cumhuriyet Meydanı'nda meşaleler ve havai fişeklerle karşılanan Başkan Aydın Pehlivan, sahnede ilk olarak kendisine destekleri için eşi Filiz Pehlivan ve kızı Ece Pehlivan'a teşekkür etti. Başkan Pehlivan, "31 Mart 2024 seçimlerinde Menemen halkı hizmeti seçti. Menemen halkı marka kent olmayı ve bir destan yazmayı seçti. Buradan açıkça söylüyorum; bu gece 'Kaybettim' diyenler sakın üzülmesin. Oy verdiğim aday kazanamadı diyenler asla dertlenip hüzünlenmesin. Menemen'de yaşayan, Menemen'i seven, geleceğini Menemen'de gören hiç kimse ama hiç kimse, bu gece kaybetmedi. Türk kaybetmedi. Kürt kaybetmedi. Çerkes, Alevi, Sünni, Roman hiçbir vatandaşımız kaybetmedi. Sizler sandığa kalbinizi koydunuz, kazanan Menemen oldu" dedi.

"Yarından itibaren görevimizin başındayız"

Konuşması sık sık tezahüratlarla ve alkışlarla kesilen Başkan Pehlivan, Menemen'in geleceği için de dikkat çeken mesajlar verdi. Pehlivan, "Hep birlikte Menemen de tarih yazdık. Yapılamaz denilen ne varsa yaptık. Ama bu bize yetmez. Birlikte yapacak daha çok işimiz, yürüyecek çok yolumuz var. Hedefimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere gösterdiği, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın perçinlediği çağdaş uygarlığın üzerine çıkmaktır. Yeni dönemde yapacağımız Dünyanın en büyük dönme dolabıyla, bölgenin en büyük aqua parkıyla, dev akvaryum parkımızla, plajımızla, kütüphanelerimizle, film platosuyla, macera park ve kamp alanlarımızla sadece İzmir'den değil, Türkiye'nin her yerinden vatandaşımız Menemen'e gelecek. Artık Menemen terk edilen değil, akın akın gelinen bir ilçe olacak. Bu can bu bedende oldukça, emanetiniz olan mühür bu elde durdukça, ben de sizlere söz veriyorum ki Menemen İzmir'in değil, Ege'nin değil, Türkiye'nin yıldızı olacak, Türkiye'nin! İşte bu yüzden yarın sabah ilk iş belediyemize giderek, kaldığımız yerden bu şehir için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Türkiye, Menemen, Aydın, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan Seçim Zaferini Kutladı - Son Dakika

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