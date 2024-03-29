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Yerel seçimlere geri sayım sürerken çalışma temposunu daha da artıran Saadet Partisi, Menemen'de miting düzenledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Erduran ile Menemen Belediye Başkan adayı Tekin Alptekin'in birlikte katıldığı mitingde, "çözüm Milli Görüş'te, çözüm Saadet Partisi'nde" mesajı verildi.

Saha çalışmalarıyla seçim mesaisini sürdüren Saadet Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Erduran, Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Erduran, "Bizim bir İzmir hayalimiz var. Bu hayalin merkezinde insan var, aile var, mahalle var. Bu hayalin merkezinde kalite var. Kalitenin içerisinde mana var, estetik var, dürüstlük var, adalet var. Her projemiz ve her hizmetimizde adil davranılacak, israftan kaçınılacak, hizmette gereklilik esas olacaktır. Yatırıma bütçeden daha fazla pay ayıracağız. Şehrimizde istihdam artırıcı yatırımların yapılmasında belediyemiz, imkanları ölçüsünde yardımcı olacaktır" dedi.

SP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Erduran, yolsuzluğa göz açtırmayacağını söyleyerek, partizanlık ve ayrımcılık yapmayacağının altını çizdi.

"BELEDİYENİN KURUŞUNU TALANCIYA YEDİRMEYECEĞİZ"

Saadet Partisi Menemen Belediye Başkan adayı Tekin Alptekin ise Menemen için büyük hedefleri ve hayalleri olduğunu belirterek, hemşehrilerine şöyle seslendi:

"Çalışana, üretene, liyakat sahibine, dert edinene oy verin. Derdim sadece hizmet. Bu fırsatı bana vereceğinize inanıyorum. Şunu bilin ki asla belediyenin kuruş hakkını hiçbir talancıya yedirmeyeceğiz. İsraf yapmayacağız. Gereksiz masrafları, gösterişi kaldıracağız. Her mahalleye çocuk oyun evleri açacağız. Her mahalleye fason üretim atölyesi açacağız. İlçemiz çok verimli topraklara sahip, bugün Gediz Ovası inşaat alanına çevrilmiş. Yılda üç kez ürün alınan bir ovada inşaatın ne işi var? Biz bu ürünleri mamul haline getireceğiz, çiftlikler kuracağız, soğuk hava deposu kuracağız. Sebze meyveyi vatandaşa ilk elden satışını yapacağız. Kooperatifler kuracağız. Etkin uygulamalı meslek edindirme kursları oluşturacağız. Hayvan ağılları yapacağız. Hayvancılık yapmak isteyenlere kiraya vereceğiz. Buradan da gelir elde edeceğiz. Gider değil, gelir derdinde olacağız. Menemen'i marka ilçe haline getireceğiz."