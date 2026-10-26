Oktay Saral'ın istifasının ardından Şamil Tayyar'dan dikkat çeken sözler: Ruslar paylaşımlarımı unutmamıştı - Son Dakika
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Oktay Saral'ın istifasının ardından Şamil Tayyar'dan dikkat çeken sözler: Ruslar paylaşımlarımı unutmamıştı

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Oktay Saral\'ın istifasının ardından Şamil Tayyar\'dan dikkat çeken sözler: Ruslar paylaşımlarımı unutmamıştı
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın istifasının ardından AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Saral'la istifa dilekçesini verdikten sonra görüştüğünü belirten Tayyar, geçmişte Rusya'nın tepkisi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moskova ziyaretindeki heyetten çıkarıldığını anlattı. Tayyar, "Bazen uluslararası ilişkilerde ülkenin menfaati 'kurban' isterse 'gurban' olursunuz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın görevinden ayrılması siyasi gündemde yankı bulurken, AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar da konuya ilişkin dikkat eken bir açıklama geldi. Saral'la istifasının hemen ardından uzun bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Tayyar, yıllar önce Rusya ile yaşadığı bir olayı hatırlattı.

OKTAY SARAL İSTİFASINI DUYURDU

Azerbaycan'da başörtüsü yasağına ilişkin açıklamaları nedeniyle Bakü yönetiminin tepkisini çeken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak görevinden istifa ettiğini duyurdu. 

Oktay Saral'ın açıklaması şu şekilde; "Bugün, 2016 yılından bu yana büyük bir onur, şeref ve sorumlulukla yürüttüğüm Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanlığı görevimden istifamı sunmuş bulunuyorum.

Makamlar gelip geçer, unvanlar el değiştirir. Asıl mesele, insanın hangi makamda oturduğu değil, hangi değerlerin arkasında durduğudur. Bizim için esas olan makamlar değil, yıllardır aynı istikamette yürüdüğümüz davamız ve Sayın Cumhurbaşkanımızla omuz omuza verdiğimiz mücadeledir.

Oktay Saral'ın istifasının ardından Şamil Tayyar'dan dikkat çeken sözler: Ruslar paylaşımlarımı unutmamıştı

"CUMHURBAŞKANIMIZLA YOL YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Bu kararım, inandığım değerlerden ve milletimize hizmet etme irademden bir adım geri atmak anlamına gelmemektedir. Dün olduğu gibi bugün de yarın da Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında, aynı inanç ve kararlılıkla yol yürümeye devam edeceğim.

Rabbim bizleri makamların gölgesinde güç arayanlardan değil, hakikatin ışığında dimdik duranlardan eylesin. Bedeli ne olursa olsun inandığı değerleri savunanlardan eylesin."

ŞAMİL TAYYAR: İSTİFA DİLEKÇESİNİ VERDİKTEN SONRA UZUN BİR SOHBETİMİZ OLDU

Saral'ın istifasını değerlendiren Şamil Tayyar, istifa dilekçesini vermesinin ardından kendisiyle görüştüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, görevinden istifa etti. 11.00 sularında istifa dilekçesini verdikten sonra uzun bir sohbetimiz oldu. Sosyal medya paylaşımında ifade ettiği gibi zerre kırgınlığı yoktu. Kendisine de anlattım."

"RUSLAR BENİM O PAYLAŞIMLARIMI UNUTMAMIŞTI"

Tayyar, Saral'la görüşmesinde geçmişte Rusya ile yaşadığı bir olayı da anlattığını belirtti. Suriye'de Rus savaş uçağının düşürülmesinin ardından iki ülke arasında yaşanan diplomatik krizi hatırlatan Tayyar, o dönemde Rus yönetimine yönelik sert paylaşımlar yaptığını söyledi.

Oktay Saral'ın istifasının ardından Şamil Tayyar'dan dikkat çeken sözler: Ruslar paylaşımlarımı unutmamıştı

İlişkilerin normalleşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyaretinde heyette yer aldığını ancak Rus yetkililerin tepkisi nedeniyle son gece heyetten çıkarıldığını ifade eden Tayyar, şunları kaydetti: "Suriye’de Rus uçağı düşürüldüğünde iki ülke arasında gerginlik olmuştu, Putin ve Lavrov Türkiye’ye yönelik ağır ifadeler kullanıyordu. Vekil olduğum o süreçte ben de Rus yönetimine yönelik ağır paylaşımlarda bulundum. Bir süre sonra sulh çubuğu tüttürüldü, kavda geride kaldı, zirvede kardeşlik rüzgarı esti. Fakat benim o paylaşımları Ruslar unutmamıştı. Sonraki dönemde Cumhurbaşkanımızın Rusya gezisinde heyetteydim, Rusların tepkisi üzerine son gece heyetten çıkarıldım."

"ÜLKENİN MENFAATİ KURBAN İSTERSE GURBAN OLURSUNUZ"

Yaşadığı olayı uluslararası ilişkilerde ülke çıkarlarının önceliği üzerinden değerlendiren Tayyar, paylaşımını şu sözlerle tamamladı: "Bazen uluslararası ilişkilerde ülkenin menfaati 'kurban' isterse 'gurban' olursunuz. Sorun yok. Ama ders çıkarmak da lazım. Oktay kardeşime sevgi ve muhabbetle."

Şamil TayyarOktay SaralAzerbaycanGündemGüncelRusyaSon Dakika

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