Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Bakan Şimşek hakkındaki iddialara ilişkin açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Bakan Şimşek hakkındaki iddialara ilişkin açıklama

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hazine ve Maliye Bakanlığı\'ndan Bakan Şimşek hakkındaki iddialara ilişkin açıklama
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'in yaklaşık 20 yıl önce görev yaptığı Merrill Lynch Bankası üzerinden ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, Şimşek'in yaklaşık 20 yıl önce ayrıldığı banka üzerinden hedef alındığını belirterek iddiaları "dayanaktan yoksun" olarak nitelendirdi. Açıklamada, "Asılsız iddialarla töhmet altında bırakılma gayretleri kabul edilemez" denilerek ilgili yayın ve ithamlara karşı yasal yollara başvurulacağı bildirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'in geçmişte görev yaptığı Merrill Lynch Bankası üzerinden gündeme getirilen iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

“ASILSIZ İDDİALARLA TÖHMET ALTINDA BIRAKILMA GAYRETLERİ KABUL EDİLEMEZ”

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in, yaklaşık 20 yıl önce görev yaptığı Merrill Lynch Bankası üzerinden zorlama bir algı oluşturulmaya çalışıldığı görülmektedir. Bu çabalar yakışıksız ve dayanaktan yoksundur. Sayın Bakanımızın, yıllar önce çalışıp ayrıldığı bir kurum üzerinden asılsız iddialarla töhmet altında bırakılma gayretleri kabul edilemez. Bu tür gerçeğe aykırı ilişkilendirmeleri kınıyor, söz konusu yayınlara ve ithamlara karşı tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NE OLMUŞTU?

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, fon krizi sonrasında partisince oluşturulan kriz masasının beşinci toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Burada çok çarpıcı bir olay daha var. Bugün bakıyoruz ki yabancı Fatma Betül Sayan Kaya’lar da var. Merrill Lynch, Türkiye'de fonlara giriyor. Destek Factoring, Özata Denizcilik, Katılım Evim… En verimli fonları bulmuş. Birileri tavsiye etmiş, ‘Bu fonlara gir’ diye. En verimli fonları bulmakla yetinmemiş. Sonra da tam zamanında çıkmış. Yani vatandaşın içeride kilitli alacağı paralar var ya tam o zaman gelmeden hemen önce Merrill Lynch’e haber uçurulmuş. 8 milyar lirayı alıp gitmiş. Kim haber uçurdu, bunu bilmiyoruz değil mi? Ama şu soruyu sormamız lazım: Sayın Mehmet Şimşek’in eskiden çalıştığı bir kurum böyle bir vurgun yapmışken kendisinin Hazine ve Maliye Bakanlığı oturması ne kadar etik?” ifadelerini kullanmıştı.

Hazine ve Maliye BakanlığıFon SoruşturmasıMerrill LynchMehmet ŞimşekMehmet ŞimşekYeni PartiGündemGüncelBankaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Alkurt Asena Alkurt Asena:
    Bi adamda guven vermiyor artik, su kriizden cikaramadi ulkeyi 2 0 Yanıtla
  • Kamil Toygar Kamil Toygar :
    Akp sadece sermaye sahiplerini zengin eden ortadireği yok eden herkesi yoksulluk ve açlık sınırı altında gelire mahkum eden sadece siyasetçileri ve zenginleri ultra zengin eden yönetim anlayışına mahkum eden bir partiye dönüşmüştür 1 0 Yanıtla
  • Eray Barkin Eray Barkin:
    çok komiksiniz!! 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Binlerce koyun ve keçi şehir merkezine girdi Caddeler doldu taştı Binlerce koyun ve keçi şehir merkezine girdi! Caddeler doldu taştı
Bit pazarından 50 liraya aldığı çerçeve servet değerinde çıktı Bit pazarından 50 liraya aldığı çerçeve servet değerinde çıktı
Yolda bulduğu siyah kaya hayatını değiştirdi Ev ve araba aldı Yolda bulduğu siyah kaya hayatını değiştirdi! Ev ve araba aldı
Karısından lüks araç ve motosiklet istedi, reddedilince sokak ortasında dehşeti yaşattı Karısından lüks araç ve motosiklet istedi, reddedilince sokak ortasında dehşeti yaşattı
Bayrampaşa’da yol çöktü: Göçükte kalan işçi hayatını kaybetti Bayrampaşa'da yol çöktü: Göçükte kalan işçi hayatını kaybetti
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Avrupa’ya “Libya mutabakatı“ mesajı Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya "Libya mutabakatı" mesajı
20:50
Beşiktaş-Başakşehir maçını izlemek için televizyonu açanlar hayret etti
Beşiktaş-Başakşehir maçını izlemek için televizyonu açanlar hayret etti
20:31
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk 11’leri belli oldu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri belli oldu
20:13
Ali Koç’un oğlu Kerim Rahmi Koç da RAMS Park’ta
Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç da RAMS Park'ta
19:59
İş insanı Nusret Altınbaş, fon soruşturmasında tutuklandı
İş insanı Nusret Altınbaş, fon soruşturmasında tutuklandı
19:37
İtalya’dan 3,7 milyar euroluk askeri sipariş 30 tank ve 48 zırhlı araç alıyorlar
İtalya’dan 3,7 milyar euroluk askeri sipariş! 30 tank ve 48 zırhlı araç alıyorlar
19:18
Oktay Saral’ın istifasının ardından Şamil Tayyar’dan dikkat çeken sözler: Ruslar paylaşımlarımı unutmamıştı
Oktay Saral'ın istifasının ardından Şamil Tayyar'dan dikkat çeken sözler: Ruslar paylaşımlarımı unutmamıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 21:02:41. #.0.3#
SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Bakan Şimşek hakkındaki iddialara ilişkin açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei