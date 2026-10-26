Ankara’da parkta silahlı saldırı: Çocukların kavgası kanlı bitti - Son Dakika
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Ankara’da parkta silahlı saldırı: Çocukların kavgası kanlı bitti

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Ankara’da parkta silahlı saldırı: Çocukların kavgası kanlı bitti
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Ankara’nın Mamak ilçesinde bir parkta karşılaşan iki çocuk arasındaki husumet ölümle sonuçlandı. İddiaya göre, 18 yaşından küçük A.A.Y., parkta karşılaştığı Arda O.’ya tabancayla ateş etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Arda O.’nun hayatını kaybettiğini belirlerken, şüpheli gözaltına alındı.

Ankara’nın Mamak ilçesinde parkta karşılaşan iki çocuk arasındaki husumet kanlı bitti. 18 yaşından küçük şüpheli A.A.Y., Arda O.’ya silahla ateş etti. Ağır yaralanan çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

PARKTA KARŞILAŞTILAR

Olay, Mamak ilçesi Plevne Caddesi üzerinde bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden husumet bulunan 18 yaşından küçük Arda O. ile A.A.Y. parkta karşılaştı.

İkili arasında yaşanan olay sırasında A.A.Y., Arda O.’ya silahla ateş etti.

SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

Silah seslerinin duyulması üzerine yapılan ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Arda O.’nun yaşamını yitirdiğini tespit etti.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.A.Y. hakkında soruşturma başlatıldı. Olayın nedenine ve ayrıntılarına ilişkin incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
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