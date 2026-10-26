Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk 11\'leri belli oldu

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri belli olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe dev derbide karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
Süper Lig'in 9. haftasında Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Fenerbahçe dev derbide karşı karşıya gelecek.
MAÇ SAAT 21.30'DA
Ligin zirvesini yakından ilgilendiren derbi beIN Sports'tan yayınlanacak ve RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak.
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Barış, Batrakov, Osimhen.
Fenerbahçe: Ederson, Levent, Brown, Skriniar, Semedo, Kante, Guendouzi, İrfan Can, Greenwood, Oğuz, Lukaku.
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