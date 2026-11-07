Yabancı Damat'ın senaristi Güliz Kucur hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Yabancı Damat'ın senaristi Güliz Kucur hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yabancı Damat\'ın senaristi Güliz Kucur hayatını kaybetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarına imza atan senarist Güliz Kucur, 61 yaşında hayatını kaybetti. Yabancı Damat, Aliye, Süper Baba, Deli Yürek, Aynalı Tahir ve İkinci Bahar gibi milyonların hafızasında yer eden dizilerin senaryolarında emeği bulunan Kucur'un vefatı, televizyon dünyasını yasa boğdu. Hayvanlara duyduğu sevgiyle de tanınan usta senarist, 7 Kasım Cumartesi günü son yolculuğuna uğurlanacak.

Türk televizyon dünyası, pek çok unutulmaz dizinin arkasındaki isimlerden birini kaybetti. 61 yaşında yaşamını yitiren senarist Güliz Kucur'un cenaze programı da belli oldu.

USTA SENARİST GÜLİZ KUCUR HAYATINI KAYBETTİ

Türk televizyonlarının bir dönemine damga vuran dizilerin senaryolarında imzası bulunan Güliz Kucur, 61 yaşında hayatını kaybetti. Yıllar boyunca farklı türlerdeki televizyon yapımlarında görev alan Kucur, özellikle geniş izleyici kitlelerine ulaşan dizilerle tanınıyordu. Dramdan aile hikayelerine kadar pek çok farklı yapımda emeği bulunan usta senarist, karakterleri ve hikayeleriyle izleyicilerin hafızasında yer edinen projelerin hazırlanmasında rol oynadı. Kucur'un ölüm nedeni hakkında ise aktarılan bilgilerde herhangi bir açıklama bulunmuyor.

<a class='keyword-sd' href='/yabanci-damat/' title='Yabancı Damat'>Yabancı Damat</a>'ın senaristi Güliz Kucur hayatını kaybetti

YABANCI DAMAT VE ALİYE'NİN SENARYOLARINDA İMZASI VARDI

Güliz Kucur'un televizyon kariyerinde öne çıkan yapımların başında Yabancı Damat ve Aliye geliyor. Yayınlandıkları dönemde geniş kitlelere ulaşan iki dizi de Türk televizyon tarihinin unutulmayan yapımları arasında yer alıyor. Yabancı Damat, farklı kültürlerden gelen iki insanın aşkını ve aileler arasındaki ilişkileri konu alırken Aliye, hayatını yeniden kurmaya çalışan bir kadının mücadelesini izleyiciyle buluşturmuştu. Kucur, bu yapımların senaryolarındaki katkısıyla televizyon izleyicisinin yakından tanıdığı hikayelerin oluşturulmasında görev aldı. Her iki dizi de yıllar geçmesine rağmen televizyon tarihinin dikkat çeken projeleri arasında gösteriliyor.

Yabancı Damat'ın senaristi Güliz Kucur hayatını kaybetti

SÜPER BABA'DAN DELİ YÜREK'E UNUTULMAZ DİZİLER

Usta senaristin çalışmaları yalnızca Yabancı Damat ve Aliye ile sınırlı değildi. Süper Baba, Deli Yürek, Aynalı Tahir ve İkinci Bahar da Güliz Kucur'un senaryolarında emeği bulunan yapımlar arasında yer aldı. Özellikle aile ilişkilerini merkeze alan Süper Baba ve İkinci Bahar, izleyiciler üzerinde iz bırakan televizyon projelerinden oldu. Deli Yürek ve Aynalı Tahir ise farklı hikayeleri ve karakterleriyle dönemin sevilen dizileri arasında yer aldı.

GÜLİZ KUCUR'UN CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

61 yaşında hayatını kaybeden Güliz Kucur'un son yolculuğuna uğurlanacağı tarih ve yer de açıklandı. Usta senaristin cenazesi, 7 Kasım Cumartesi günü öğle namazının ardından Hacı Sarıgül Camii'nden kaldırılacak. Kucur'un naaşı, cenaze töreninin ardından Bahçeköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Yabancı Damat'ın senaristi Güliz Kucur hayatını kaybetti
Yabancı DamatYabancı DamatDeli YürekSüper BabaCumartesiMagazinAliyeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında
Otelin penceresi yerinden çıktı: 26 yaşındaki anne 7. kattan düşerek can verdi Otelin penceresi yerinden çıktı: 26 yaşındaki anne 7. kattan düşerek can verdi
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
Milli Takım’a çağrıldığını öğrenince sevinçten havalara uçtu İşte o anlar Milli Takım'a çağrıldığını öğrenince sevinçten havalara uçtu! İşte o anlar
Citibank’a silahlı saldırı Güvenlik görevlisi hiç düşünmeden öldürdü Citibank'a silahlı saldırı! Güvenlik görevlisi hiç düşünmeden öldürdü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan emeklilere zam müjdesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan emeklilere zam müjdesi
Türkiye’ye bir ülkeden daha vize sinyali 11 ülke listede Türkiye'ye bir ülkeden daha vize sinyali! 11 ülke listede
Bakan Çiftçi’den Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması: Sembol isimlerden biriydi Bakan Çiftçi'den Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması: Sembol isimlerden biriydi
Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu Son halleri dikkat çekti Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu! Son halleri dikkat çekti
Aras Bulut İynemli’nin yeni tarzı Mehmet Günsür’e benzetildi Aras Bulut İynemli'nin yeni tarzı Mehmet Günsür'e benzetildi
00:12
11 üniversiteye yeni rektör atandı
11 üniversiteye yeni rektör atandı
23:47
Sarıgül’ün korumasının avukatından zehir zemberek açıklama: Bu bir baba-evlat ilişkisi değil
Sarıgül'ün korumasının avukatından zehir zemberek açıklama: Bu bir baba-evlat ilişkisi değil
22:12
Nükleer saldırı endişeleri artıyor İran, vatandaşlarına iyot tablet dağıtmaya başladı iddiası
Nükleer saldırı endişeleri artıyor! İran, vatandaşlarına iyot tablet dağıtmaya başladı iddiası
20:36
Bakan Çiftçi’den Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması: Sembol isimlerden biriydi
Bakan Çiftçi'den Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması: Sembol isimlerden biriydi
20:26
Türkiye’ye bir ülkeden daha vize sinyali 11 ülke listede
Türkiye'ye bir ülkeden daha vize sinyali! 11 ülke listede
20:00
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan emeklilere zam müjdesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan emeklilere zam müjdesi
18:41
8 kişinin katili kaçarken muhtarın kapısını çalmış: Hakkında şikayet var, Ankara’dan geliyorum
8 kişinin katili kaçarken muhtarın kapısını çalmış: Hakkında şikayet var, Ankara'dan geliyorum
18:37
Muğla açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
Muğla açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
17:18
Milli Takım’a çağrıldığını öğrenince sevinçten havalara uçtu İşte o anlar
Milli Takım'a çağrıldığını öğrenince sevinçten havalara uçtu! İşte o anlar
17:00
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
15:07
Nüfusu gide gide azalan İstanbul ilçesi 4 yılda 12 bin kişilik kayıp var
Nüfusu gide gide azalan İstanbul ilçesi! 4 yılda 12 bin kişilik kayıp var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 01:43:28. #7.13#
SON DAKİKA: Yabancı Damat'ın senaristi Güliz Kucur hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android