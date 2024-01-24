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Menemen'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 5 Silah Ele Geçirildi, 1 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Menemen'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 5 Silah Ele Geçirildi, 1 Kişi Gözaltına Alındı

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda, ruhsatsız silah bulunduran ve dolandırıcılık suçuna karıştığı öne sürülen aynı aileden 3 kişi hakkında arama ve gözaltı kararı verildi. Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin adreslerine düzenledikleri operasyonda 5 ruhsatsız silah ele geçirdi ve S.K. isimli şüpheliyi gözaltına aldı.

Menemen\'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 5 Silah Ele Geçirildi, 1 Kişi Gözaltına Alındı
24.01.2024 - 21:53,
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İzmir'in Menemen ilçesinde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız silah ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, ruhsatsız silah bulunduran ve dolandırıcılık suçuna karıştığı öne sürülen aynı aileden S.K, H.K. ve F.K. hakkında arama ve gözaltı kararı verdi.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Kazımpaşa Mahallesi'ndeki adreslerine operasyon düzenledi.

Aramalarda ruhsatsız tabanca, 2 otomatik pompalı tüfek, 2 kırma tüfek ile bu silahlara ait şarjör ve fişek ele geçirildi.

Ekipler, S.K'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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Güvenlik, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Menemen'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 5 Silah Ele Geçirildi, 1 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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