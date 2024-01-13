Menemen FK, Karaman FK\'yı konuk edecek

Menemen FK, ligin ikinci devresinin ilk maçında yarın Karaman FK'yı konuk edecek.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, 20. hafta mücadelesinde yarın Karaman FK'yı konuk edecek. Menemen İlçe Stadyumunda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşma öncesinde 31 puana sahip olan Menemen FK, ligde 6. sırada yer alırken, konuk ekip Karaman FK ise 21 puanla 11. basamakta bulunuyor. İki takımın da mutlak galibiyet amacıyla çıkacağı karşılaşmada Menemen FK, bu zorlu mücadeleyi kazanarak üst sıralara çıkmayı hedeflerken, Karaman FK ise sarı-lacivertli ekibi mağlup ederek orta sıralardan kurtulup play-off hattına yaklaşmak istiyor.

Öte yandan bu zorlu müsabakayı Aydın bölgesinden Eren Özyemişcioğlu yönetecek. Özyemişcioğlu'nun yardımcılıklarını ise Mert Baykal ile Gökmen Çambel yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Yunus Emre Çakar olacak. - İZMİR