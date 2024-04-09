İzmir'in Konak ve Menemen ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Polis ekipleri, Konak ve Menemen ilçelerinde 2 adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda arama yapılan adreslerde biri tam otomatik 7 ruhsatsız tabanca, 68 tabanca fişeği, satışa hazır vaziyette 58 paketteki sentetik uyuşturucu ile 3 kilo 260 gram bin başka uyuşturucunun yanı sıra uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 219 bin lira ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
Ö.Y, İ.Ş, M.İ, M.S. ve K.N. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.Y. ve İ.Ş. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
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