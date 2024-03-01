Menemen FK, Iğdır FK\'yı konuk edecek

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Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki 28. hafta mücadelesinde yarın Iğdır FK'yı konuk edecek.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, 28. hafta mücadelesinde yarın Iğdır FK'yı konuk edecek. Menemen İlçe Stadyumunda oynanacak müsabaka saat 14.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde Menemen FK, 42 puanla ligde 7. sırada yer alırken, konuk ekip Iğdır FK ise 55 puanla ligin lideri konumunda bulunuyor. İki takımın da mutlak galibiyet parolasıyla çıkacağı karşılaşmada İzmir ekibi rakibini mağlup ederek tekrar play-off potasına girmeyi hedeflerken, konuk ekip Iğdır FK ise birinci sırayı kaybetmemek için hata yapmak istemiyor. İki takım arasında oynanan sezonun ilk yarısındaki müsabakayı ise Iğdır FK evinde 2-1 kazanmayı başarmıştı.

Öte yandan bu zorlu karşılaşmayı İstanbul bölgesinden Yakup Özhan yönetecek. Özhan'ın yardımcılıklarını ise Hasan Hüseyin Tetik ile Ali Gün yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Esad Sadık Demirtaş olacak. - İZMİR