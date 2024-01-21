İzmir\'de Türkiye\'nin en modern sahipsiz hayvan hastanesi açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Menemen'de kurulan Türkiye'nin en modern ve kapsamlı sahipsiz hayvan hastanesi düzenlenen törenle açıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sokak hayvanlarının itlaf edilmesine tepki göstererek "Kimse bize medeni ülkeler bu işi çoktan bitirdi, uyutalım geçelim demesin. Ne uyuturuz, ne de uyuruz. Can dostlarımızın itlaf edilmesine asla müsaade etmeyiz. Çünkü biz doğaya kuru bir merhamet değil, adalet borçluyuz. Bugün yaşanan ve maalesef vatandaşlarımızın sokak hayvanları tarafından zarar görmesine neden olan müessif olayların sorumlusu sokak hayvanları değil bu ülkeyi yönetenlerdir. Sorunu halının altına süpüren hükümet ve bazı yerel yönetimlerdir" dedi.

Menemen'de kurulan Türkiye'nin en modern ve kapsamlı sahipsiz hayvan hastanesinin açılışı bugün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Uzun süredir kamuoyunda sokak hayvanlarının bertaraf edilmesiyle ilgili yürütülen algı operasyonunu üzüntüyle izliyorum. Bizler, bu ülkenin insanları, hayvan hakları konusunda asırlardır Batı'dan birkaç gömlek ilerideyiz. Daha uygarız. Biz, yaşam alanlarımızda can dostlarımızla birlikte yaşarız. Ekmeğimizi onlarla paylaşırız. Bu bir tesadüf değil, Anadolu insanının asırlardır süren tercihidir. Çok açık söyleyeyim… Sokak hayvanlarını itlaf etmek bizim medeniyetimizde yoktur. Bu, Batı medeniyetinin bir tercihidir. Teknolojide, sporda, ekonomide ve ticarette batı normlarından elbette ilham alırız, almalıyız. Fakat hayvanlara karşı adalet konusunda, onların bizim uygarlığımızdan ilham almasını bekleriz. O yüzden kimse bize medeni ülkeler bu işi çoktan bitirdi, uyutalım geçelim demesin. Ne uyuturuz, ne de uyuruz. Can dostlarımızın itlaf edilmesine asla müsaade etmeyiz. Çünkü biz doğaya kuru bir merhamet değil, adalet borçluyuz. Bugün yaşanan ve maalesef vatandaşlarımızın sokak hayvanları tarafından zarar görmesine neden olan müessif olayların sorumlusu sokak hayvanları değil bu ülkeyi yönetenlerdir. Sorunu halının altına süpüren hükümet ve bazı yerel yönetimlerdir" dedi.

Başkan Soyer konuşmasına şöyle devam etti:

"2022 Nisan ayında 38 milyon TL'lik bir yatırımla PAKO Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü'nü açtık. Can dostlarımız için barınak ve bakımevi yaklaşımından tamamen farklı bir yaşam alanı kurduk. 1500 hayvan konaklama kapasiteli tesisimizde sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerini yürütüyoruz. Burada can dostlarımızın yediği mamaları temin etmek için mama üretmeye başladık. Kısa bir süre önce açtığımız mama üretim tesisimizde ayda 18 bin kilogramlık köpek maması üreterek, dostlarımıza sağlıklı ve lezzetli mama dağıttık. İzmir'in kalbinde, Kültürpark'ta sokak hayvanlarının acil müdahale ihtiyaçlarına cevap veren Kültürpark Küçük Hayvan Kliniğimizi son teknolojiyle donattık. 7-24 hizmet veriyoruz. Işıkkent Geçici Köpek Bakımevimizde misafir ettiğimiz binlerce köpeği "Satın alma, sahiplen" diyerek kalıcı yuvalarına kavuşturduk. Muhtarlarımızla her daim temastayız. Agresif özellik gösteren bir sokak hayvanı olduğuna dair en ufak bir bilgi aldığımızda, uzman ekiplerimiz teyakkuza geçiyor. Bu sokak hayvanını uygun tesislerimizden birinde çağdaş koşullarda derhal rehabilite ediyoruz. Dahası, bu ihbarları beklemeden İzmir'in 30 ilçesine ulaşmak için iki mobil kliniğimizle yollara düştük. "Yollarda Buluruz Sizi" sloganıyla hizmet veren bu yapımız, şehrimizin her yerinde can dostlarımıza ulaştı, bakım ve kısırlaştırma işlemlerini gerçekleştirdi. İşte bugün can dostlarımız için tarihi bir adım daha atıyor, onların sağlık ihtiyaçlarına cevap veren Seyrek Sahipsiz Hayvan Hastanesini İzmir'e kazandırıyoruz. Menemen ilçemizde açtığımız tesisimiz, can dostlarımıza hizmet veren tam donanımlı bir hastane. Hayvan Hastanemizde, laboratuvarımız, yoğun bakım birimimiz, cerrahi ve dahili vakalara müdahale ünitelerimiz, diş tedavisi ünitemiz ve tabii ki uzman personelimizle 7/24 teyakkuzda olacağız. Hayvan hakları konusunda, ülkemize çağ atlatan bu örnek hizmetimiz İzmir'e çok yakıştı. Derler ki, hayvanları seven, insanları da sever. Ben de diyorum ki, insanı seven, can dostlarımızı da sever. Sevmek zorundadır. Yoksa bu can yarım kalır. Hastanemizin açılışında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza can-ı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Bütün kalbimle inanıyorum ki can dostlarımız için hayata geçirdiğimiz bu çalışmalar, toplumumuzdaki vicdan tohumlarını yeniden yeşertecek"

ELEKTRİK İHTİYACI GÜNEŞ PANELLERİNDEN SAĞLANIYOR

Yoğun bakım ve yatan hasta üniteleri bulunan Seyrek Sahipsiz Hayvan Hastanesi'nde 24 saat esasıyla uzman veteriner hekim kadrosu ile cerrahi operasyonlar yapılacak, kedi ve köpeklere daha modern tedavi imkanı sağlanacak. Son teknoloji cihazlar, steril ortam ve muayene imkanlarıyla ülkeye örnek olacak Seyrek Sahipsiz Sokak Hayvan Hastanesi, yenilenebilir enerji kullanması nedeniyle "sıfır karbonlu hastane" olarak tanımlanıyor. Hastanenin tüm elektrik ihtiyacı, kurulan güneş enerji panellerinden sağlanıyor. Tesise yerleştirilen güneş enerjisi panelleri ile temiz enerji elde ediliyor. Ayrıca burada üretilen güneş enerjisi, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki ihtiyacın bir bölümünü de karşılıyor.

TÜM CİHAZLAR VAR

Yaklaşık 600 metrekare kapalı alana sahip olan hastanede, haftanın 7 günü 24 saat sahipsiz hayvanların bakım, tedavi ve rehabilitasyonu yapılacak. Tam teşekküllü alet, ekipman ve cihazlara sahip hastanede 24 saat operasyon yapabilecek. Biyokimya ve hemogram cihazı, binoküler mikroskop, santrifüj, distile su cihazı bulunan Tam Donanımlı Laboratuvarı ile tedavi süreçlerinde teşhise destek de verilebilecek. Hastanede aynı zamanda kedi ve köpeklere özel kafeslerde yoğun bakım hizmeti de sunulacak.

Kapalı devre gaz anestezi cihazından tam otomatik operasyon masalarına kadar ihtiyaç duyulabilecek her şeyin bulunduğu Cerrahi Müdahale Ünitesi ile birçok komplike cerrahi operasyon yapılabilecek.

Renkli doppler ultrason cihazı ve yoğun bakım ünitelerinin yer aldığı Dahili Vakalara Müdahale Ünitesi hızlı teşhis ve müdahale imkanı sunacak. Kavitron cihazlarının yer aldığı Diş Tedavi Ünitesi ile ağız sağlığı sağlanacak. Sterilizasyon Ünitesi ile de sterilizasyon üst düzeyde olacak. Tesis içerisinde sahipsiz hayvanların ikamet etmesine olanak sunan padokların yanında Türkiye'nin en düzenli sahipli pet hayvanı gömü alanını bulunduruyor.