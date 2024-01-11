 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Menemen FK, Emre Gündoğdu'yu kadrosuna kattı - Son Dakika
Üye Girişi

Menemen FK, Emre Gündoğdu'yu kadrosuna kattı

Menemen FK, transfer döneminin açılmasıyla birlikte son olarak Düzcespor forması giyen Emre Gündoğdu'yu kadrosuna dahil etti. İzmir ekibi, 24 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 1.5 yıllık anlaşma sağladı.

Menemen FK, Emre Gündoğdu\'yu kadrosuna kattı
11.01.2024 - 10:42,  Güncelleme: 10:44
Abone Ol

Menemen FK, son olarak Düzcespor forması giyen Emre Gündoğdu'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta devre arasına 31 puanla play-off hattında giren Menemen FK, transfer döneminin açılmasıyla birlikte kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı. İlk olarak Atakan Üner, Mazlum Demir, Kıvanç Küçükkarış ve Sedat Cengiz'i kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip, bir transfere daha imza attı. İzmir ekibi, son olarak Düzcespor forması giyen Emre Gündoğdu'yu kadrosuna kattığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sezona Düzcespor formasıyla başlayan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Gündoğdu ile 1.5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Emre Gündoğdu'ya ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Gündoğdu, Menemen, İzmir, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Menemen FK, Emre Gündoğdu'yu kadrosuna kattı - Son Dakika


11:26
Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı
11:11
2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek
10:45
Epstein'ın fuhuş ağının patlak vermesi sonrası Vadi'deki sahne akıllara geldi Epstein'ın fuhuş ağının patlak vermesi sonrası Vadi'deki sahne akıllara geldi
10:27
Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi için biletler satışa çıktı! Binlerce liralık biletler dakikalar içinde bitti Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi için biletler satışa çıktı! Binlerce liralık biletler dakikalar içinde bitti
10:24
Dolar 30 TL'yi aştı Dolar 30 TL'yi aştı
10:19
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1961 lira seviyelerinde işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1961 lira seviyelerinde işlem görüyor
10:17
MİT programında fotoğraf bilmecesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesabından paylaşılan kareler kısa sürede silindi MİT programında fotoğraf bilmecesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesabından paylaşılan kareler kısa sürede silindi
10:12
Ne edep kaldı ne haya! TikTok'ta yayın açan kadının para için yapmadığı kalmadı Ne edep kaldı ne haya! TikTok'ta yayın açan kadının para için yapmadığı kalmadı

Son Dakika
11:26 Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı
11:11 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek
10:45 Epstein'ın fuhuş ağının patlak vermesi sonrası Vadi'deki sahne akıllara geldi
10:27 Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi için biletler satışa çıktı! Binlerce liralık biletler dakikalar içinde bitti
10:24 Dolar 30 TL'yi aştı
10:17 MİT programında fotoğraf bilmecesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesabından paylaşılan kareler kısa sürede silindi
10:19 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1961 lira seviyelerinde işlem görüyor
10:12 Ne edep kaldı ne haya! TikTok'ta yayın açan kadının para için yapmadığı kalmadı
10:03 Fatih Terim ilk derbi sınavından istediği sonucu alamadı
10:01 Sınavda 100 alan öğrencisini evine çağırıp istismar eden öğretmene 12 yıl hapis cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 11:51:09. #1.11#
SON DAKİKA: Menemen FK, Emre Gündoğdu'yu kadrosuna kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement