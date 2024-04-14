Menemen FK, İskenderunspor\'a yenilerek 6 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı

Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki 35. hafta mücadelesinde İskenderunspor'a yenilerek 6 maç sonra sahadan mağlup ayrıldı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta play-off mücadelesi veren Menemen FK, 35. hafta mücadelesindeki rakiplerinden İskenderunspor ile karşı karşıya geldi. Menemen İlçe Stadyumu'nda oynanan müsabakayı konuk ekip tek golle 1-0 kazanmayı başardı. Bu sonuçla birlikte İskenderunspor puanını 56'ya çıkartarak play-off iddiasını güçlendirirken, Menemen FK ise 58 puanda kalarak bitime 3 maç kala play-off hattındaki yerini sağlamlaştıramadı. Böylece İzmir ekibi bu sonuçla da 5 galibiyet ve 1 beraberlikten oluşan 6 maçlık yenilmezlik serisini de sonlandırmış oldu. Sarı-lacivertliler son mağlubiyetini Şubat 2024'de Kastamonuspor karşısında almıştı.
Öte yandan alınan bu yenilgiden sonra Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın ilk antrenmanda oyuncularla bir toplantı gerçekleştirip bitime 3 hafta kala play-off hattından çıkmamak için önemli uyarılarda bulunacağı öğrenildi. İzmir ekibi, gelecek hafta matematiksel olarak küme düşen Uşakspor'a konuk olacak. - İZMİR
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