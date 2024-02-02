Menemen FK, 24Erzincanspor\'u konuk edecek

Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki 24. hafta mücadelesinde yarın 24Erzincanspor'u konuk edecek.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, 24. hafta mücadelesinde yarın 24Erzincanspor'u ağırlayacak. Menemen İlçe Stadyumunda oynanacak müsabaka saat 14.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde 39 puana sahip olan Menemen FK, ligde 5. sırada yer alırken, konuk ekip 24Erzincanspor da sarı-lacivertlilerle aynı puana sahip olmasına rağmen averajla Menemen FK'nın bir basamak üstü olan 4. basamakta bulunuyor. İki takım da bu zorlu müsabakada hata yapmayıp sıralamadaki yerini kaybetmeyi istemezken, bir yandan 3 puan alarak zirveye yaklaşmayı hedefliyor. Sezonun ilk yarısında 24Erzincanspor'un ev sahipliğinde oynanan müsabakayı ise İzmir ekibi 2-0 kazanmayı başarmıştı.
Öte yandan bu zorlu müsabakayı Bursa bölgesinden Süleyman Soyutürk yönetecek. Soyutürk'ün yardımcılıklarını ise Enes Biroğlu ile Oğuzhan Yazır yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Muammer Sarıdağ olacak. - İZMİR
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