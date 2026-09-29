Türk futbolunda ortalık yangın yeri! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu neden sessiz? - Son Dakika
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Türk futbolunda ortalık yangın yeri! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu neden sessiz?

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Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayan A Milli Takım'ın İtalya'ya 4-1 yenilmesiyle TFF'ye yönelik eleştiriler artarken, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu isimlerin gözaltına alınması gündemi sarstı. Hakemlerin bahis olayları ve ortaya dökülen WhatsApp yazışmaları tartışmaları büyüttü. Serdal Adalı'nın “TFF, MHK başkanını görevden alamıyor” sözleri yeniden gündeme gelirken, tüm bu gelişmelere rağmen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan ses çıkmaması dikkat çekiyor.

Türk futbolunda son aylarda yaşanan gelişmeler Türkiye Futbol Federasyonu yönetimini tartışmaların merkezine taşıdı. A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesinden hakem tartışmalarına, MHK üzerinden yürüyen polemiklerden son yaşanan gelişmelere kadar üst üste gelen olayların ardından kamuoyunda yanıtı merak edilen soru giderek büyüyor: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu neden sessiz?

DÜNYA KUPASI'NDA GRUP SONUNCUSU OLDUK

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'nda büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Ay-yıldızlılar D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0, ikinci karşılaşmasında Paraguay'a 1-0 mağlup olarak daha ikinci maçın ardından gruptan çıkma şansını kaybetti. Son maçta ABD'yi 3-2 mağlup eden Türkiye, 3 puanla grubunu son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti. 

Türk futbolunda ortalık yangın yeri! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu neden sessiz?

24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'nda mücadele eden Türkiye'nin turnuvaya grup aşamasında veda etmesi, TFF ve teknik heyete yönelik eleştirilerin ilk büyük kırılma noktalarından biri oldu.

DÜN GECE İTALYA'DAN 4 GOL

Dün gece ise tablo daha da ağırlaştı. UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında Fransa'ya 1-0 mağlup olan A Milli Takım, Bursa'da oynanan ikinci maçta İtalya karşısında sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı. İki karşılaşmanın ardından puan alamayan Türkiye, 1 gol atıp kalesinde 5 gol gördü. İtalya karşılaşmasında tribünlerden yükselen tepkiler de federasyon ve milli takım yönetimine yönelik rahatsızlığın geldiği noktayı gözler önüne serdi.

Türk futbolunda ortalık yangın yeri! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu neden sessiz?

TÜRK FUTBOLU BU SABAH BAMBAŞKA BİR GÜNDEME UYANDI

Sahadaki sonuçlar tartışılırken Türk futbolu bu sabah çok daha farklı bir gündemle karşı karşıya kaldı. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu isimlerin gözaltına alınmasıyla birlikte hakemlik sistemi üzerinden yürütülen tartışmalar yeni bir boyuta taşındı. Hakem klasmanları, görevlendirmeler, sınavlar ve MHK içerisindeki işleyişe ilişkin iddiaların yanı sıra daha önce gündeme gelen hakemlerle ilgili bahis tartışmaları da düşünüldüğünde, federasyon yönetiminden kapsamlı bir açıklama beklentisi giderek arttı.

Türk futbolunda ortalık yangın yeri! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu neden sessiz?

WHATSAPP YAZIŞMALARI ORTAYA SAÇILDI

Üstelik tartışmalar yalnızca sahadaki hakem kararlarıyla sınırlı kalmadı. Soruşturma dosyasına girdiği belirtilen WhatsApp yazışmalarında hakem listeleriyle ilgili olduğu öne sürülen konuşmalar kamuoyuna yansıdı. “Listeden 4'lüyü çıkaralım”, “Dikkat edelim hemen çıkarmayalım” ve “Kopar kafasını gitsin” şeklindeki ifadeler tartışmaların boyutunu daha da büyüttü.

Hakem sınavlarına ilişkin başka yazışmalarda ise “Bu sorulara çalışın, hepsi serbest vuruş olacak. Sorular bunlar” şeklindeki ifadelerin yer aldığı öne sürüldü.

Ortaya çıkan iddiaların yargı süreci sonunda nasıl sonuçlanacağı henüz bilinmiyor. Ancak futbol kamuoyunun federasyondan açıklama beklediği başlıkların sayısı her geçen gün artıyor.

Türk futbolunda ortalık yangın yeri! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu neden sessiz?

SERDAL ADALI 1 AY ÖNCE SÖYLEMİŞTİ: TFF, MHK BAŞKANINI GÖREVDEN ALAMIYOR

Yaşanan son gelişmeler, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın 26 Ağustos'ta, yani yaklaşık bir ay önce yaptığı açıklamaları da yeniden gündeme taşıdı. Hakem kararlarına tepki göstererek TFF'nin Riva'daki merkezine giden Adalı, görüşmenin ardından Ferhat Gündoğdu üzerinden oldukça çarpıcı bir çıkış yapmıştı. Adalı, “TFF, bana göre MHK başkanını görevden alamıyor. Anladığım bu. Türkçesi bu. Öyle görünüyor” ifadelerini kullanmıştı.  Adalı ayrıca TFF Başkanı ve yönetiminin Gündoğdu konusunda adım atamadığını düşündüğünü açıkça dile getirmişti. 

Türk futbolunda ortalık yangın yeri! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu neden sessiz?

BÜYÜK KULÜPLERDEN İTİRAZLAR, SAHADA KÖTÜ SONUÇLAR

Serdal Adalı'nın açıklaması tek başına yaşanan bir tartışma da değildi. Türk futbolunda özellikle hakem yönetimi ve MHK üzerinden kulüp yöneticilerinin uzun süredir devam eden itirazları bulunuyor. Buna milli takımın Dünya Kupası'nda yaşadığı hayal kırıklığı ve Uluslar Ligi'ne üst üste iki mağlubiyetle başlaması da eklendi. Federasyonun sorumluluk alanındaki birbirinden farklı başlıklarda tartışmaların peş peşe gelmesi, doğal olarak gözleri TFF'nin en üst makamına çeviriyor.

GÖZLER HACIOSMANOĞLU'NDA: NEDEN SESSİZ?

Tam da bu noktada futbol kamuoyunda cevap bekleyen temel soru ortaya çıkıyor:

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu neden sessiz?

Bir tarafta Dünya Kupası'nda grubunu son sırada tamamlayan A Milli Takım...

Bir tarafta Fransa ve İtalya karşısında alınan üst üste mağlubiyetler...

Bir tarafta aylardır kulüp başkanlarının MHK ve hakem yönetimine yönelik sert itirazları...

Diğer tarafta hakemlerle ilgili bahis tartışmaları, kamuoyuna yansıyan WhatsApp yazışmaları ve son olarak MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun adının da geçtiği adli süreç...

Bütün bu gelişmelerin ardından TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun kapsamlı biçimde kamuoyunun karşısına çıkıp yaşananlara ilişkin nasıl bir yol haritası izleneceğini açıklayıp açıklamayacağı merak konusu.

Özellikle Serdal Adalı'nın yalnızca bir ay önce söylediği “TFF, MHK başkanını görevden alamıyor” sözleri, bugün yaşanan gelişmelerin ardından çok daha fazla tartışılıyor. Habertürk

Ortaya atılan adli iddiaların doğru olup olmadığına yargı karar verecek. Ancak saha sonuçlarından hakem yönetimine kadar federasyonun sorumluluk alanındaki sorunlara ilişkin TFF'nin bundan sonra nasıl bir tutum alacağı ve Hacıosmanoğlu'nun sessizliğini ne zaman bozacağı, Türk futbolunun cevap bekleyen en önemli sorularından biri haline gelmiş durumda.

İbrahim Ethem HacıosmanoğluTürkiye Futbol FederasyonuMerkez Hakem KuruluFerhat GündoğduMilli TakımİtalyaSporSon Dakika

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    Yorumlar (8)

  • erdemsancar53 erdemsancar53:
    feneri kimse kurtaramayacak zaten UEFA ve FIFA cezaları kesti Fenerbahçeye sırada TFF var ve adil davranıp küme dusurmeli bu ülkenin beka sorunu FB yi 5 1 Yanıtla
  • Barış AKDENİZ Barış AKDENİZ:
    Bu adamın iki lafı bir araya getiremediğini yıllardır görüyoruz, hala açıklama bekleyenler var bundan. Bu ve tayfası davullarla gönderilecek. En çok hangi takıma sallanıyor yorumlarda, o takımın en masum olduğu da görülecek. O bağıranlar keşke bu defterler açılmasaydı diyecek. Başarısızlıklarını camialara kişilere şuna buna yıkanlar az daha bekleyin. Kuş beyinli olmanın tarifi yapılacaktır bu davayla, umarım çok daha derine giderler. 3 0 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez Mehmet Gelmez:
    futbol herseyinle sisirme balon hatları 1 0 Yanıtla
  • Ridvan Seker Ridvan Seker:
    GS yapmadiği pislik yok hadsi hesabı yok birde utanmadan Allah tan korkmadan FB den bahsediorsunuz yaş?? 0 1 Yanıtla
  • numan yildız numan yildız:
    azız yıldırıma küfür eden fedorayon başkanı arşiflere bakın lütfen bunun altndan buda çıkacak görceksnız 0 0 Yanıtla
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