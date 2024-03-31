Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, eşiyle sandığa gitti

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, 31 Mart yerel seçimleri için sandığa eşi Filiz Pehlivan ile gitti. Oyunu kullanan Pehlivan, "Bugün Menemen'imizde adeta bir demokrasi şöleni yaşıyoruz. Sandıklar açıldıktan sonra kazananın ülkemiz, şehrimiz ve Menemen'imiz olmasını diliyorum" dedi.
Oyunu eğitim hayatına başladığı okulda kullandı
Oyunu sabah erken saatlerde Kubilay İlkokulu'nda kullanan Menemen Belediye Başkan Adayı Pehlivan, Kubilay İlkokulu'nun kendisi için özel bir anlamı olduğunu söyledi. Pehlivan, "Kubilay İlkokulu benim de eğitim hayatımın başladığı yer. Dolayısıyla bir zamanlar, Menemenli bir çocuk olarak sıralarında oturduğum, bahçesinde oyun oynadığım okulumda, bugün talip olduğum kutlu bir görev için oy kullanıyor olmak, beni hem heyecanlandırdı hem de duygulandırdı" diye konuştu.
"Tüm hemşehrilerimi sandığa davet ediyorum"
Sandık başına eşi Filiz Pehlivan ile birlikte giden Aydın Pehlivan, "Bugünün ülkemizin dört bir yanında huzur ve kardeşlik içinde bir demokrasi şöleni içerisinde yaşanmasını diliyorum. Sandıklardan çıkacak sonuçlar; Menemen'imize, İzmir'imize, bölgemize ve Türkiye'mize hayırlar getirsin. Umuyorum ki ilçemiz genelinde en ufak bir gerilime dahi mahal vermeden, saygı ve sevgi çerçevesi içinde bir gün yaşayacağız. Tüm hemşehrilerimi oylarını kullanmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR
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