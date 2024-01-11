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İzmir'de FETÖ operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de FETÖ operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

İzmir'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İzmir polisi, Karaburun, Menemen ve Kemalpaşa ilçelerinde düzenlediği operasyonda 14 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin örgüt üyesi oldukları, ByLock kullandıkları ve Bank Asya'da işlemleri tespit edildiği belirtildi.

İzmir\'de FETÖ operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı
11.01.2024 - 18:57,
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İZMİR'de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınarak işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; örgüt üyesi oldukları, ByLock kullandığı ve bu uygulamada adı geçen, Bank Asya'da işlemleri tespit edilen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir polisinin Karaburun, Menemen ve Kemalpaşa ilçelerinde düzenlediği operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. 3 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri sonrası şüphelilerden 7'si adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 7 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA
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Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir, Terör, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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