CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tugay: "İzmirli \'Gavur\' Değil Has Müslümandır"

Yerel

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Menemen Ulukent'te Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı. İktidara yüklenen Tugay, "Türkiye'yi kandırabilirsiniz ama İzmir'i kandıramazsınız. İzmirli 'gavur' değil, İzmirli has Müslümandır. İzmirli milliyetçi, vatansever, halkçıdır. İzmir'in insanı aydındır. Sizin gibi karanlığa bakmaz. Aydınlığa bakar" dedi. Menemen'de belediyenin AKP yönetimine geçtiği süreci de eleştiren Cemil Tugay, "İçimizden çıkan hainleri lanetliyorum. Onlar tarihe hain olarak geçecekler" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, CHP'nin Menemen Belediye Başkan Adayı Deniz Karakurt ve ilçe örgütü ile Menemen Ulukent'te Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı yaptı. Yurttaşların meşaleler ve sloganlarla karşıladığı Cemil Tugay, gördüğü coşku karşısında heyecanını gizleyemedi.

Katılımcılarla selamlaşarak fotoğraf çektiren Tugay, burada seçmenlere seslendi. İzmir'in her zaman bir duruşunun olduğunu, bu duruşun her seçimde kendini gösterdiğini söyleyen Tugay, Kentin 31 Mart yerel seçimlerinde de yine aynı duruşu sergileyeceğini vurguladı, "İzmirliyiz, CHP'liyiz. İzmir'in havasını soluyarak, kent halkının ne düşündüğünü bilerek bugüne kadar geldik. Boşuna hayal kurmayın. Bu seçimde de eliniz boş geri döneceksiniz. İzmir'i alamayacaksınız" dedi.

"CHP, ÜLKENİN SİGORTASIDIR"

Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi halkına tebaa olmayı değil vatandaş olmayı layık gördüğünü vurgulayan Cemil Tugay, şunları söyledi:

"Demokrasi yoluyla kendisini yönetenleri seçme hakkı verdi. İnsan yerine konulmayan kadınlara haklarını iade etti. Bu devleti CHP kurdu ve demokratik, laik, çağdaş bir ülke olması yolunda en büyük sigortası yine CHP oldu. CHP ve CHP'liler olmasaydı böylesine örgütlü karanlığa karşı mücadele olmazdı. CHP çatısı altında mücadele eden tüm yoldaşlarımı saygı ve sevgiyle selamlıyorum."

"KÜÇÜCÜK ÇOCUKLARI KUBİLAY'I ŞEHİT EDENLERİN MEZARINA GÖTÜRDÜLER"

CHP'li adayların çıkar, makam, mevki için değil inandığı dava uğruna yola çıkarak mücadele ettiğini belirten Cemil Tugay, İzmir'de Menemen Müftülüğü'nün ÇEDES kapsamında devrim şehidi Mustafa Fehmi Kubilay'ı öldüren Nakşibendi Tarikatı şeyhi Esad Erbili'nin mezarına götürülmesini ve övgüyle söz edilmesini hatırlatarak, "Bu birliği ve beraberliği kimse bozamayacak. CHP'liler tek yürek mücadele etmeye devam edecek. Öğrencileri, küçücük çocukları Kubilay'ı şehit edenlerin mezarına götüren anlayışa karşı her zaman burada olacağız. Hiçbir zaman bu seti aşamayacaklar. Bu devletin çağdaş, laik yapısını asla bozamayacaklar" dedi.

"MENEMEN'DE OYUN OYNANDI"

Menemen'de belediyeyi CHP kazandığı halde sahte evraklarla başkanın görevden alındığını belirten Tugay, şöyle devam etti:

"Menemen halkı CHP'li bir belediye başkanı seçti, görevlendirdi. Sahte evraklarla, saçma sapan iftiralarla, bizim içimizden kendilerine yandaş olarak buldukları hainlerle beraber tombaladan, torbadan birilerini çıkardılar. Burada 3 yıldır göstermelik belediye başkanlığı yapıyor. Menemen'in milyonlarca metrekarelik arazisini sattı. Ne yaptı o paralarla? Konserler düzenledi. Orta refüj düzenlemeleri yaptı. Kim bilir her birine kaçar lira ödediği o kocaman ağaçları oraya dikti. Bunun gibi bir sürü şey. Neden? Sadece göz boyamak için. Bu arada onun partisi ne yaptı? İnsanları fakirleştirdiler" dedi.

"ELLERİNDEN GELSE SEÇİMLERİ DE KADIRACAKLAR"

İktidarın insanların düşünmesini ve düşündüğünü özgürce söylemesini istemediğini kaydeden Tugay, "Ellerinden gelse seçimleri de kaldıracaklar. Liderleri çıkıp, 'Bizden olanlara oy verin de hizmet gelsin' diyor. Senden olanlara oy vermediler ama burada belediye başkanlığını zorla aldınız. Ne yaptınız? Neden adama para vermediniz de milyarlarca metrekare yer sattırdınız? Menemenlilerin hakkı olan arsaları neden sattırdınız? Madem sizden olana destek olabiliyordunuz, ona neden destek olmadınız? Bu göz boyamayı neden yaptırdınız? İzmir'i almayı neden istiyorsunuz" diye sordu.

"İZMİR'İN İNSANI AYDINDIR"

İktidarın İzmir'in hakkına sahip çıkmak istemediğini, amacının yalnızca birilerini zengin etmek olduğunu dile getiren Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizin derdiniz sadece birilerini ve kendinizi zengin etmek. Sadece kendi lüksünüzü arttırmak istiyorsunuz. Bu ülkenin bağımsızlığını başka insanlara borçlanarak onların eline vermek istiyorsunuz. Ama yapamayacaksınız. İzmir'i kandıramazsınız. İzmirli gavur değil, İzmirli has Müslüman'dır. İzmirli milliyetçi, vatansever, halkçıdır. İzmir'in insanı aydındır. Sizin gibi karanlığa bakmaz. Aydınlığa bakar. Bu şehir bu nedenle bugüne kadar altı oklu bayrağın gölgesinde olmayı tercih etti. Bundan sonra da olmaya devam edecek"

"İNSANLARI UYANDIRIN"

Sosyal medyada onbinlerce troll hesapların 'Bir defa da AKP'ye verelim ne olacak ki' şeklinde paylaşımlarda bulunduğunu söyleyen Tugay, şunları kaydetti:

"Menemen'i yönetirken neden devletten kaynak aktarmadınız da ilçenin milyonlarca metrekarelik arsasını sattırdınız? Madem paranız çok neden yoksulluk, işsizlik var? Neden her şeyi yap, işlet, devret modeli ile yaptırıyorsunuz? Kimse kimseye cebinden beş kuruş vermiyor. Sizin paranızla hizmet yapıyorlar. Aldatmaya çalıştıkları temiz yürekli, güzel kalpli insanlarımızı uyandırın. Uyansınlar. İzmir'i kaybetmeyeceğimizi biliyorum. 30 ilçeyi kaybetmeyeceğimize yürekten inanıyorum. Menemen'i de kaybetmeyeceğiz. Arsa satıcıları boşuna hayal kurmasın. Menemen'i de alamayacaklar. İnsanların gözünü boyayarak hiçbir şey yapamayacaklar. Onların karşısında CHP örgütü olacak. CHP'lilerin hepsini ayağa kalkmaya davet ediyorum. Hepsini bu onur mücadelesini yapmaya davet ediyorum. İçimizden çıkan hainleri de lanetliyorum. Onlar tarihe hain olarak geçecekler. 31 Mart'tan sonra sizlerin onayı ile bu şehrin büyükşehir belediye başkanı olacağım. Bunun gereğini yerine getireceğim. Çok iyi hazırlandım ve çok iyi çalışıyorum. Bu işi en iyi bilen insanla, sizlerle bu kenti yöneteceğiz."

31 Mart'tan sonra 30 ilçe belediye başkanıyla örnek olacak şekilde çalışacaklarının altını çizen Tugay, "İzmir'in bekleyen sorunlarını çözeceğiz. 31 Mart'tan sonra yeni bir sayfa açacağız. Bize güvenmenizi istiyorum. Size söz veriyorum çok başarılı olacağız. Çok güzel işler yapacağız. Bu yeni dönemde benimle birlikte bu hikayenin yoldaşı olmaya var mısınız" dedi.

"MENEMEN'İ PARSEL PARSEL KİMSE SATTINIZ"

CHP'nin Menemen Belediye Başkan Adayı Deniz Karakurt da seçim çalışmalarını yürütürken birçok engelle karşılaştıklarını söyledi. Karakurt, "Çünkü bu yolda nankörler var. Ama biz biliyoruz ki kazanacağız. Bizler ikna edilmedik, bizler inandık. Seçim de bizim sandık da bizim. Menemen ve belediye de bizim. Bizler düşüncesi ne olursa olsun önce 'insan' diyeniz. Fakat karşımızda kendinden olmayanlara 'terörist' diyen bir grup var. Ama biz biliyoruz ki terörist olan Meclis'i bombalayanlardır. Siz önce Menemen'i parsel parsel kimlere sattınız. Bunu açıklayın" dedi.

"MENEMEN'İ GERİ ALMAK İÇİN BULUŞUYORUZ"

CHP Menemen İlçe Başkanı Hüseyin Özbey, İzmir'in demokrasinin ve çağdaşlığın başkenti olduğunu söyledi. Menemen'in ise laik Cumhuriyet uğruna baş verenlerin ilçesi olduğunu belirten Özbey, "Cemil başkanımız sermayeye karşı direnişi büyütmeye geldi. Partimizin amiral gemisi İzmir'de, Cemil başkanımızın kaptanlığında 30 ilçemizi kazanacağız. Menemen'de gericilere, vatanı parsel parsel satanlara karşı birleştik, geliyoruz. Halkın iktidarını ile Menemen'i geri almak için sandıkta buluşuyoruz" diiye konuştu.

Konuşmaların ardından seçim ofisinin açılışı yapıldı.

KÜLTÜR ŞÖLENİNDE KEŞKEK DÖVDÜ

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, CHP Buca Belediye Başkan Adayı Görkem Duman ile Ege Bölgesi Afyonkarahisar Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen Kültür Şöleni'ne katılarak keşkek dövme ritüelini gerçekleştirdi. Programda kasket ve Yörük yağlığı takarak yurttaşları selamlayan Cemil Tugay, Afyonkarahisarlıların gösterdiği dostluk ve kardeşlik için teşekkür etti. Yerel seçimlerde oy verip kendilerini desteklemeleri halinde, en iyi hizmetleri hayata geçirmek için çalışacaklarını vurgulayan Tugay, "Görev verirseniz, size hizmet etmek bizim için onurdur. Tüm halkımızla birlikte İzmir'e sahip çıkacağız. İyi günde, kötü günde her zaman yanınızda olacağız. Yapacağımız çalışmalarla İzmir'i ve Türkiye'yi çok daha iyi yerlere taşıyacağız. Sizleri çok daha mutlu görmek, çocuklarımıza aydınlık gelecek bırakmak bizim görevimiz" dedi.