Menemen Belediyesi, Asarlık Sosyal Tesisi\'ni açtı

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, ilçenin uzun yıllardır hayali haline gelen bir projenin daha kurdelesini kesti. İçinde biri kapalı olmak üzere iki adet yarı olimpik yüzme havuzu da bulunan Asarlık Sosyal Tesisi, Menemen protokolü ve binlerce vatandaşın katıldığı coşkulu bir törenle açıldı. Pehlivan, "Bugün bir rüya, Asarlık'ta gerçek oldu. Menemen'in her bir mahallesine, geleceğine, gelişmesine, istihdamına hizmet etmek benim için onurdur" dedi.
Menemen Belediyesinin açılış yağmuru, dev projelerin hayata geçirilmesiyle devam ediyor. 2 bin metrekarelik kapalı alanıyla bölgenin en modern ve en büyüklerinden biri olan fitness salonu, tamamı Menemen Belediyesinin öz kaynaklarıyla 120 gün içerisinde yapılan battı çıktıyı da içeren 100. Yıl Köprülü Kavşağı, 10 bin metrekare alanıyla Türkiye'nin en büyük tematik çocuk köyü, 8 ve 12. sınıfların sınav hazırlığı eğitimi aldığı MEBGEM'in Ulukent'te açılan üçüncü şubesinin ardından açılış için sıra bu kez Asarlık'taydı.
Binler coşkulu açılışta buluştu
Toplam 15 bin 200 metrekare alanda kurulan ve içinde Aile Sağlığı Merkezi, trafik eğitim parkuru, gençlik merkezi, kafeterya, halı saha ve biri kapalı olmak üzere iki adet yarı olimpik yüzme havuzu barındıran Asarlık Sosyal Tesisi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Asarlık'ta yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere Menemenlilerin yoğun ilgi gösterdiği dev açılış, adeta miting havasında geçti. Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, ilçe protokolü ve vatandaşların katıldığı törende konuşan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Bugün onlarca yıl yapılmayanı yapmanın günü. Bugün Menemen'e ve Asarlık'a reva görülen bir geleceği değiştirme günü" diye konuştu.
"Bugün bir gelecek değişiyor"
Tesisin Menemen için önemini anlatan Başkan Pehlivan, "Menemen'in evlatlarını yıllarca sulama kanallarına mahkum ettiler. Menemenli çocuklar yüzmeyi, dibi çamurla kaplı tehlikeli kanallarda öğrendi. Biz de maalesef o kanallarda yüzdük. Bugün artık bu gelecek değişiyor. Biri kapalı olmak üzere iki yarı olimpik yüzme havuzumuz hayırlı olsun. Tesisimiz sadece havuzlardan da oluşmuyor. Gençlerimizi her türlü kötü alışkanlıktan uzak tutacak gençlik merkezimiz, halı sahamız ve kafeteryamız var. Çocuklara trafiği öğretecek trafik eğitim parkurumuz var. Ayşe teyzemin ilacını yazdıracağı, Fatma bacımın bebeğini götüreceği bir aile sağlığı merkezi var. Böylesine kapsamlı olarak düzenlediğimiz Asarlık Gençlik Merkezimiz hayırlı olsun" dedi. Açılışa katılan İzmir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş da, belediye imkanlarıyla yapılan aile sağlığı merkezi için Başkan Pehlivan'a teşekkür etti ve bu hizmeti çok önemli bulduğunu ifade etti.
"Asarlık bizim göz bebeğimiz"
Asarlık Sosyal Tesisi'nin açılmasının ardından Başkan Pehlivan'ın ikinci durağı da yine Asarlık Turgut Özal Bulvarı'nda kurulan dev iftar sofrası oldu. Binlerce Asarlıklının katıldığı dev buluşmada konuşan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, yenilenen Turgut Özal Bulvarı için, "Asfaltıyla, kaldırımıyla, peyzajıyla, ışıklandırmasıyla, Asarlık'ın kalbinde yepyeni bir Turgut Özal Bulvarı ortaya çıkardık. Başkaları sizi unutmuş olabilir, es geçmiş olabilir ama biz Asarlık'ı ve Asarlıklı hemşehrilerimizi göz bebeğimiz bildik" şeklinde konuştu.
Hem istihdam hem üniversite müjdesi
Asarlık için müjdelerini sıralayan Başkan Pehlivan'ın en büyük sözü istihdam oldu. Askeri atış alanı olan 2 bin 700 dönümlük alanı Menemen Belediyesine kazandırdıklarını ifade eden Pehlivan, burada Ege'nin en büyük karma organize sanayi bölgesinin kurulacağını ve 25 bin kişiye istihdam sağlanacağını belirtti. Başkan Pehlivan'ın önemli iki müjdesi de üniversite ve film platosu oldu. Pehlivan, "YÖK Başkanımız ile görüşmelerimizin sonucunda Menemen'e tıp ve ziraat fakülteleriyle iki de meslek yüksekokulu kazandırıyoruz. O meslek yüksekokullarından birinin yeri de güzel Asarlık olacak. Ayrıca Gölpark'ın mevcut işlevinin yanında alana bir de film platosu kazandırıyoruz. Film, dizi, reklam, ürün tanıtımı gibi birçok çekimin yapılacağı platomuz ile birlikte Türkiye'nin en ünlü isimleri de Asarlık'ın yanı başında bulunan Gölpark'a gelecek" ifadelerini kullandı.
"Büyük gurur ve onur"
Sözleri sık sık alkışlarla kesilen Pehlivan açıklamalarına şöyle devam etti; "Menemen'e hizmet etmek, Asarlık'a hizmet etmek Menemen'in geleceğine, gelişmesine ve istihdamına hizmet etmek benim için büyük bir gurur ve onurdur. Görevde olduğum her an her gün hizmetinizde olmaya devam edeceğim, çalışma arkadaşlarımla birlikte hizmetinizde olmaya devam edeceğiz." - İZMİR
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