İsrail'de hükümet, Refah bölgesine yönelik saldırı olmazsa düşebilir - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'de hükümet, Refah bölgesine yönelik saldırı olmazsa düşebilir

İsrail\'de hükümet, Refah bölgesine yönelik saldırı olmazsa düşebilir

İsrail'de hükümetin aşırı sağcı ortakları Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu Refah bölgesine yönelik saldırı olmadığı takdirde hükümeti düşürmekle tehdit etti. İki bakan, Refah'ın işgalinden vazgeçilmesi durumunda İsrail'in güvenliği için sorumlulukların yerine getirilmiş olmayacağını öne sürdü.

27.04.2024 23:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'de hükümetin aşırı sağcı ortakları Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu Refah bölgesine yönelik saldırı olmadığı takdirde hükümeti düşürmekle tehdit etti.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Smotrich ve Ben-Gvir'in İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki Refah bölgesine karadan işgal olmadığı takdirde hükümetten çekilme tehdidinde bulundu.

Haberde, Smotrich ve Ben-Gvir'in Netanyahu'ya yönelik bu çıkışının sebebinin ateşkes konusunda ilerlemeden kaynaklandığı belirtildi.

İki bakanın Refah'ın işgalinden vazgeçilmesi durumunda, İsrail'in güvenliği için sorumlulukların yerine getirilmiş olmayacağını öne sürdüğü kaydedildi.

Yahudi Gücü Partisinin lideri Ben-Gvir ve Dini Siyonizm Partisi lideri Smotrich'in partilerinin hükümetten çekilmesi durumunda İsrail'de 2022 yılının Aralık ayından bu yana devam eden koalisyon hükümeti düşüyor.

Yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah şehri, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına "Refah'a saldırı planı hazırlanması" talimatını vermişti.

Kaynak: AA

Hükümet, Maliye, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de hükümet, Refah bölgesine yönelik saldırı olmazsa düşebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:15 İzmir’de Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda Tekstil Deposu Yangını İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda Tekstil Deposu Yangını
22:52 Adıyaman’da bir polis, karakolda meslektaşlarına silahla ateş açtı: 2 polis şehit oldu Adıyaman'da bir polis, karakolda meslektaşlarına silahla ateş açtı: 2 polis şehit oldu
21:12 İYİ Parti’nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu’ndan ilk sözler İYİ Parti'nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan ilk sözler
20:57 Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti
20:50 İYİ Parti’nin 5. Olağanüstü Kurultayı’nda Müsavat Dervişoğlu yeni genel başkan seçildi İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda Müsavat Dervişoğlu yeni genel başkan seçildi
22:26 Mert Hakan Yandaş’dan gazeteciye olay cevap: Köpek gibi korkuyorsunuz Mert Hakan Yandaş'dan gazeteciye olay cevap: Köpek gibi korkuyorsunuz!
22:07 Aralarında sorun mu var İsmail Kartal, Dzeko’yu neden yedek bıraktığını açıkladı Aralarında sorun mu var? İsmail Kartal, Dzeko'yu neden yedek bıraktığını açıkladı
21:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İYİ Parti’nin yeni lideri Dervişoğlu’na tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti'nin yeni lideri Dervişoğlu'na tebrik telefonu
21:47 Serdar Topraktepe: Hakem takdir haklarını Fenerbahçe’den yana kullandı Serdar Topraktepe: Hakem takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandı
21:32 Polis, 2 grubun taşlı ve sopalı kavgasında bir saldırganı bacağından vurdu Polis, 2 grubun taşlı ve sopalı kavgasında bir saldırganı bacağından vurdu
20:42 Sakarya’da üniversite öğrencilerini taşıyan midibüs devrildi: 12 yaralı Sakarya'da üniversite öğrencilerini taşıyan midibüs devrildi: 12 yaralı
20:06 Beşiktaş 10 kişi İşte kırmızı karta neden olan o pozisyon Beşiktaş 10 kişi! İşte kırmızı karta neden olan o pozisyon
19:27 Kendisini yerlere atıp yuvarlanan AK Partili meclis üyesi İbrahim Efe, partisinden ve görevinden istifa etti Kendisini yerlere atıp yuvarlanan AK Partili meclis üyesi İbrahim Efe, partisinden ve görevinden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 23:31:36. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'de hükümet, Refah bölgesine yönelik saldırı olmazsa düşebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement