Adıyaman\'da bir polis, karakolda meslektaşlarına silahla ateş açtı: 2 polis şehit oldu

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Adıyaman'da Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi'nde bir polis, meslektaşlarına ateş açtı. Olayda 2 polis memuru şehit oldu.

KARAKOLDA DİĞER POLİSLERE ATEŞ AÇTI

Olay, akşam saatlerinde Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis memuru S.U.Ş., polis merkezine gelerek polis merkezi amiri Başkomiser Kamuran Ü'yü ve asayiş şube ekipler amiri Gökhan Ö'yü kendisine ait beylik tabancasıyla ateş ederek ağır yaraladı. S.U.Ş. ise polis merkezinde görevli polis memurları tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

KARAKOL AMİRİ BAŞKOMİSER İLE EKİPLER AMİRİ ŞEHİT OLDU

Meydana gelen olay sonrası polis merkezine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan polisler Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastaneye kaldırıldı. Karakol amiri Başkomiser Kamuran Ü. ve ekipler amiri Gökhan Ö. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit oldu. Saldırıyı gerçekleştiren S.U.Ş.'nin ise hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

BAKAN YERLİKAYA: OLAYIN FAİLİ GÖZALTINA ALINDI

Konuyla ilgili Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle: "Bugün saat 20:15 sıralarında, Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan polis memuru S.U.Ş., kendi beylik silahıyla Polis Merkezi Amiri K.Ü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri G.Ö.'yü yaralamıştır. Olayın faili S.U.Ş, etkisiz hale getirilerek gözaltına alınmıştır. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Polis Merkezi Amirimiz K.Ü ve Ekipler Amirimiz G.Ö. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak maalesef şehit olmuştur. Olayda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerimize sabır ve başsağlığı diliyoruz. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır."