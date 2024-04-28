Volkan Demirel: İstifa etmek istedim, etmem de gerekiyordu ama olmadı - Son Dakika
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Spor

Volkan Demirel: İstifa etmek istedim, etmem de gerekiyordu ama olmadı

Ligde kalma mücadelesi veren Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, 2-1 kaybettikleri RAMS Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu. Demirel, ''İstifa etmek istedim, etmem de gerekiyordu ama olmadı. Neden olmadığını da yeri gelince konuşuruz'' ifadelerini kullandı.

28.04.2024 00:00
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında RAMS Başakşehir'e 2-1 yenilen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"LİGDE KALMAK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

Kazanabilecekleri bir maçı kaybettiklerini anlatan Demirel, "Hanemizde sıfır puanla bir sonraki haftaya geçiyoruz. Antalyaspor'un herhangi bir pozisyonu olmadan yine 2 şutla maç bitti. Bu hafta da aynı şekilde. Şunu demek istiyorum. Oyuncular ellerinden gelen mücadeleyi yapıyor. Biz genç bir takımız. Son dakika 2-1. Orada bile pas yapmaları aslında bu lige ne kadar yabancı olduklarını ya da ne kadar genç olduklarını gösteriyor. Tecrübeli olmadıklarını da gösteriyor. Bu takımı kuran benim, sorumluluk bana ait. Elimizden geldiği kadar, sezon başından beri mücadele ettiğimiz birçok konu var. Bu 4 maçta da saha içinde yine elimizden gelen mücadeleyi vermek istiyoruz, vereceğiz de. Kimsenin şüphesi olmasın. Herkes için en hayırlısı olur. Biz elimizden geldiği kadar ligde kalmak için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"EĞER BU TAKIM DÜŞECEKSE BÜTÜN SORUMLULUK BENİM"

Futbolun detaylarda gizli olduğuna değinen Volkan Demirel, "Tabi ki bunu kimseye anlatamıyorsunuz. Futbol, ülkemizde at gözlüğüyle izlendiği ve her şey sonuç odaklı olduğu için diğer detayları görmekten, düşünmekten, konuşmaktan çekiniyoruz. Yine söylüyorum. Ben bunların arkasına sığınmıyorum. Eğer bu takım düşecekse bütün sorumluluk bende. El kaldırıyorum ama bu takım düşmeyecekse, ligde kalacaksa da pasta ortada isteyen istediğini yiyebilir. Ne olduğunu, ne bittiğini biz, oyuncular, çalışanlar, personel biliyor" dedi.

İSTİFA AÇIKLAMASI

Genç teknik adam, "Benden sonra buraya 4 maçlık birisi de gelse belki istifa etmek istedim, etmem de gerekiyordu ama olmadı. Neden olmadığını da yeri gelince konuşuruz. Ama 4 hafta boyunca şimdi ben buradayken bu takımı bırakmak... Tabii ki 'Git derlerse yine giderim.' başım üstünde yerleri var. Hiç öyle bir derdim de yok. Nasıl bu sene bütün mücadeleleri biz verdiysek bu ekiple, çalışanlarla, futbolcularla bundan sonra 4 maç vereceğiz. Ondan sonra oluyorsa olacak, olmuyorsa olmayacak. Oluyorsa da yine dimdik duracağım. Olmuyorsa da yine buraya dimdik çıkacağım. Çünkü bu çocuklar her şarta rağmen mücadele ediyorlar. O yüzden saygıyı da hak ediyorlar" şeklinde konuştu.

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