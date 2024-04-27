İzmir\'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı\'nda Tekstil Deposu Yangını

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İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan 2 katlı tekstil deposu alevlere teslim oldu. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Yangın, akşam saatlerinde Tarihi Kemeraltı Çarşısı Veysel Çıkmaz Sokak'ta bulunan 2 katlı tekstil deposunda çıktı. Deponun alevlere teslim olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Gökyüzünü kaplayan dumanlar metrelerce uzaklıktan görünürken, ihbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

İşte olay yerinden görüntüler: