Menemen Belediyesi Agroexpo\'ya katılım sağlayacak

Menemen Belediyesi, 30 Ocak'ta kapılarını açacak Türkiye'nin en büyük uluslararası tarım ve hayvancılık fuarından biri olan Agroexpo'ya bu yıl da katılım sağlayacak. Menemen'in tarım değerlerini her alanda tanıtmaya devam edeceklerini ifade eden Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "İlçemizdeki tüm tarım sektöründe yer alan sivil toplum kuruluşlarımıza da yer vereceğimiz standımıza herkesi bekliyoruz" dedi.

Menemen Belediyesi, tarım ve tarım ürünleri sektöründeki yenilikleri desteklemek amacıyla 30 Ocak-3 Şubat 2024 tarihleri arasında düzenlenecek Agroexpo 19. Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Tavukçuluk Fuarına katılım sağlayacak.

Çömlek ustaları iş başında

Menemen Belediyesi, ilçenin tarımsal ürünlerini tanıtacağı standını B Hol 4080 numarada açacak. Stantta, Menemen Belediyesinin yanı sıra; Menemen Ticaret Odası, Menemen Ziraat Odası, Menemen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kentin tarımsal zenginliğini ön plana çıkaracak. Ayrıca Menemen Çömlekçiler Derneği de, fuar boyunca davetlilerine çömlek gösterisi sunacak.

Fuarda kuracakları stant hakkında bilgi veren Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Tarım fuarı, bölgedeki tarım sektörünü canlandırmayı amaçlayan bir platform olarak dikkat çekiyor. Bizler de Menemen Belediyesi olarak, bu tür etkinliklere katılarak yerel ekonomiyi desteklemeyi ve tarım sektöründeki paydaşlar arasında iş birliğini artırmayı amaçlıyoruz. Agroexpo 19. Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Tavukçuluk Fuarında kuracağımız standımızda, tarım zenginliklerimizi misafirlerimize bir kez daha anlatacağız. Faaliyete geçirdiğimiz önemli projelerimizi de tanıtma imkanı bulacağız. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi standımızda; Menemen Ticaret Odamız, Menemen Ziraat Odamız ve Menemen Tarımsal Kooperatifimiz de yer alacak. Hep birlikte bir tarım kenti olan Menemenimizde, hayata geçirdiğimiz ve de geçireceğimiz önemli projelerimizi tanıtma imkanı bulacağız. Menemen Çömlekçiler Derneğimiz, fuar boyunca Menemen Belediyesi standına gelen misafirlerine çömlek gösterisi sunacak. Belediye personellerimiz de standımızı ziyaret eden misafirlerimize ikramlarda bulunacak. İlçemizin tanıtımına önemli etkisinin olacağına inandığım fuarın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tüm misafirlerimizi Menemen'imizin standına bekliyorum" diye konuştu. - İZMİR