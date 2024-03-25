Menemen FK, Sarıyer\'i mağlup ederek play-off hattındaki yerini sağlamlaştırdı

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynanan 32. hafta mücadelesinde Sarıyer'i mağlup eden Menemen FK, puanını 54'e yükselterek play-off hattındaki yerini sağlamlaştırdı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, 32. hafta mücadelesinde Sarıyer ile karşı karşıya geldi. Rakibini 4-2 mağlup eden sarı-lacivertliler, üst üste dördüncü galibiyetini alırken, puanını da 54'e yükselterek play-off hattındaki yerini sağlamlaştırdı. İlk 6'nın dışındaki en yakın takipçisi olan Isparta 32 Spor ile arasındaki puan farkını 5'e yükselten İzmir ekibi, ligin bitimine 6 maç kala önemli bir avantaja imza attı. Yılmaz Vural ve öğrencileri kalan bu maçları en az kayıpla atlatıp, bir üst lig için sezonu play-off hattında tamamlamak istiyor.

Son 4 maçta 11 gol

Yılmaz Vural yönetimindeki Menemen FK, son 4 haftada gösterdiği hücum performansıyla dikkatleri çekmeye devam ediyor. Iğdır FK ve Somaspor'a 2'şer gol atan sarı-lacivertliler, Denizlispor'a 3, Sarıyer'e de 4 gol attı. Böylece İzmir ekibi, bu süreçte toplam 11 gol kaydederek gol yollarında etkili bir performans sergiledi. - İZMİR