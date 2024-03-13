Menemen Belediyesi 100. Yıl Köprülü Kavşağı'nı açtı - Son Dakika
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Politika

Menemen Belediyesi 100. Yıl Köprülü Kavşağı'nı açtı

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2019'daki vaatleri arasında çok sayıda battı-çıktı yapma sözü vermesine rağmen bir tane bile battı çıktı yapmadı. Bunun aksine AK Partili Menemen Belediyesi 120 gün önce başladığı battı-çıktıyı bugün hizmete açtı.

13.03.2024 22:56  Güncelleme: 23:32
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Menemen Belediyesi tarafından yaptırılan 100. Yıl Köprülü Kavşağı törenle hizmete açıldı. Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ ile AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, 100. Yıl Köprülü Kavşağı'nın açılış törenine katıldı.

Dağ, açılışta yaptığı konuşmada, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan'ın 3 yıl gibi bir sürede AK Parti belediyeciliğinin en güzel örneklerini verdiğini ifade etti.

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Açılışını gerçekleştirdikleri kavşağın trafiği rahatlatacağına işaret eden Dağ, belediye başkanlığını kazanması durumunda kent genelinde 16 battı-çıktı ve köprülü kavşak yapmak istediğini belirtti.

Menemen'e tarihi yatırım! ?CHP'li Büyükşehir'in yapamadığını AK Partili ilçe belediyesi yaptı

"ŞEHRİMİZİ HAK ETTİĞİ YERE TAŞIYALIM"

Menemenlilerden seçimde destek isteyen Hamza Dağ, şunları kaydetti: "Cumhuriyetimizin 100. yılında bu kıymetli esere 100. Yıl Köprülü Kavşağı ismini verdik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emaneti olan İzmir'imizin ve Menemen'imizin, onun çizdiği yolda hedef olarak belirlediği muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkılması için var gücümüzle çalışacağız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında kadınıyla erkeğiyle gençliyle yaşlısıyla her bir ferdiyle şehrimizi hak ettiği yere taşıyalım. Gelin bayramdan önce bir bayram da 31 Mart'ta yaşayalım."

Menemen'e tarihi yatırım! ?CHP'li Büyükşehir'in yapamadığını AK Partili ilçe belediyesi yaptı

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili İnan da Aydın Pehlivan'ın hayata geçirdiği projelerle ilçenin çehresini değiştirdiğini söyledi.

Menemen'e tarihi yatırım! ?CHP'li Büyükşehir'in yapamadığını AK Partili ilçe belediyesi yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, dün İzmir İş Dünyası buluşmasında " Manisa'dan evden çıktım, 25 dakika sonra buradaydım. Manisa'nın İzmir'e en yakın noktasında oturuyorum ve 25 dakikalık mesafedeyim. Çoğunuz buradan ayrılıp evlerine giderken benden daha fazla çaba sarf edecekler." dediğini anımsatan İnan, "Çünkü Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetinin yapmış olduğu Sabuncubeli Tüneli sayesinde. Özgür Özel, bugün Aydın Pehlivan Bey ve AK Parti belediyeciliği sana müjde veriyor. Artık 100. Yıl Köprülü Kavşağı ile Menemen üzerinden de Manisa'ya en hızlı bir şekilde geleceksin." dedi.

Menemen'e tarihi yatırım! ?CHP'li Büyükşehir'in yapamadığını AK Partili ilçe belediyesi yaptı

İnan, 31 Mart gecesinden itibaren İzmir'in Hamza Dağ ile hizmet siyasetiyle tanışacağını, büyükşehir ve ilçe belediyelerde önemli çalışmalara imza atılacağını vurguladı.

Menemen'e tarihi yatırım! ?CHP'li Büyükşehir'in yapamadığını AK Partili ilçe belediyesi yaptı

Menemen Belediye Başkan Vekili Pehlivan ise köprülü kavşağı belediye bütçesinden yaptıklarını, ilçede "yapılamaz" denilen birçok projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Konuşmaların ardından dua edilerek köprülü kavşağın açılışı gerçekleştirildi.

Menemen Belediyesi 100. Yıl Köprülü Kavşağı\'nı açtı
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika Menemen Belediyesi 100. Yıl Köprülü Kavşağı'nı açtı - Son Dakika

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