Samsun\'un Ladik ilçesinde 12 gündür kayıp olan kız çocuğu, komşularının evinde bulundu

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Samsun'un Ladik ilçesinde 12 gündür kayıp olan kız bulundu.

KOMŞULARININ EVİNDE BULUNDU

Küpecik Mahallesi'nde 16 Nisan'da evinden ayrılan E.Y.'den sevindiren haber geldi. (16) E.Y., ilçedeki komşularının evinde bulundu.

"MEĞERSE MAHALLEDEN HİÇ ÇIKMAMIŞ"

Babası Seydahmet Y. gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının bulunduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Ev sahibi şehir dışında olan bir evde bulunduğunu dile getiren baba, "Komşumuzun evinde saklanmış, komşumuz geri döndüğünde evde olduğu belirlendi meğerse hiç mahalleden çıkmamış. Sağ salim kızıma kavuştuk. Yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.