PSG, üst üste 3. kez Ligue 1 şampiyonu oldu

Fransa Ligue 1'in 31. haftasında lider PSG'nin en yakın rakibi Monaco, 1-0 öne geçmesine rağmen deplasmanda Lyon'a 3-2 kaybetti.
Bununla birlikte puan farkı 12'ye yükseldi ve PSG üst üste 3., toplamda ise 12. kez Ligue 1 şampiyonluğuna ulaştı. Paris Saint-Germain 12 Mayıs Pazar günü oynayacağı Toulouse maçında şampiyonluk kupasına kavuşacak.
Sezon sonunda PSG ile olan sözleşmesi sona erecek olan ve Real Madrid'e transfer olması beklenen Kylian Mbappe, 7. Ligue 1 zaferini elde etti. İlk şampiyonluğunu Monaco ile yaşayan 25 yaşındaki futbolcu, 6 kez de PSG ile mutlu sona ulaştı.
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