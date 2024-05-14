Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak - Son Dakika
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Ekonomi

Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak

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Merkez Bankası Fatih Karahan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in dün açıkladığı kamuda tasarruf paketine ilişkin değerlendirmede bulundu. Karahan, "Tasarruf paketindeki harcama önlemi bize enflasyonla mücadelede yardımcı olacak. Manşet enflasyonda belirgin düşüşün eşiğindeyiz" ifadelerini kullandı.

14.05.2024 15:38
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün sabah kameraların karşısına geçerek kamuda tasarruf paketinin detaylarını açıkladı. Paketin temel amacı, "enflasyonla mücadeleye katkı sunmak" olarak açıklandı.

KAMUDA TEDBİR ÜSTÜNE TEDBİR

Kamuda taşıt, bina ve personel alımlarıyla ilgili kısıtlamalar getiren, kamu emekçilerinin lojman, sosyal tesis ve servis haklarını da hedefe koyan paketle ilgili Merkez Bankası'ndan ilk değerlendirme geldi.

"MANŞET ENFLASYONDA BELİRGİN DÜŞÜŞÜN EŞİĞİNDEYİZ"

Katar Ekonomik Forumu'nda konuşan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan "Tasarruf paketindeki harcama önlemi bize enflasyonla mücadelede yardımcı olacak. Manşet enflasyonda belirgin düşüşün eşiğindeyiz" ifadelerini kullandı.

"PİYASAYLA ENFLASYON BEKLENTİLERİMİZ FARKLI"

Enflasyonda yukarı yönlü risklerin farkında olduklarını belirtirken enflasyonu düşürmek için adım atmaya hazır olduklarını söyleyen Karahan piyasayla enflasyon beklentilerinin farklı olduğunu belirterek "Piyasa enflasyonun düşeceğine inanıyor ama tahminimiz konusunda farklılıklar var. Bizim beklentimiz yüzde 38, piyasanın beklentisi yüzde 44 seviyesinde. Enflasyonda yukarı yönlü risklerin farkındayız ve enflasyonu düşürmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

"2024'TE GEÇEN YIL KIYASLA DAHA AZ BÜYÜME OLABİLİR"

Enflasyonda uzun vadeli hedefin yüzde 5 olduğunu söyleyen Karahan "Biz para politikamızı sıkı tutmak konusunda kararlıyız" ifadelerine yer verdi. Büyümeye ilişkin de açıklamalarda bulunan Karahan "Türkiye ekonomisinde geçen yıl büyüme güçlüydü ama büyüme tamamen iç talep destekli olarak gerçekleşti. Yani net ihracatın katkısı negatif oldu.2024'te geçen yıla kıyasla daha az büyüme olabilir" dedi.

"İNSANLARIN EN BÜYÜK EKONOMİK SORUNU ENFLASYON"

Karahan Türkiye'de insanların en büyük ekonomik sorununun enflasyon olduğunu belirterek "Ekonomik refaha en büyük katkımız fiyat istikrarını sağlamak olacaktır" dedi.

Merkez\'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak

Hazine ve Maliye Bakanı, Merkez Bankası, Mehmet Şimşek, Fatih Karahan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Mehmetali Karatay: Fatin bey bu söylediklerine tatlı su ekonomisitleri inanır yada tatlı su balıkları 26 3 Yanıtla
  • Harun Çelik: Saraydan başlayın tasarrufa inanırım size 15 2 Yanıtla
  • emre kula: Ekonomiyi bu hale getiren sizsiniz ama faturasını halka kestiniz emekli yok hükmünde asgari ücretli açlık sınırının altında kaldı sırf bir inat uğruna nas dediniz faiz dediniz politika faizini düşürdünüz de düşürdünüz karşılıksız paralar basıldı sırf doları sabit tutmak için dolarları sattınız elinizde patladı ama gene faturası HALKA kesildi 13 1 Yanıtla
  • Ramazan Gündoğan: Öyle tasarruf olmaz. Emekliye ve asgari ücrete 3 sene boyunca zam yapmayın, seçim zamanı yalandan bir düzeltme yapın bakın ekonomi nasıl şaha kalkıyor. Saray ve diyanet harcamalarına sakın dokunmayın çünkü itibardan tasarruf olmaz. 12 0 Yanıtla
  • Bulent Cebeci: Temmuz da ne kadar az zam veririm taklaları bunlar yemezler... 10 1 Yanıtla
  • Samet Aldemir: kamuya bukadar memuru niye alıyorsunuz 8 5 personeli hepsi önce kamuda personel azaltmaya gidin bir odada 10 kişi çalışıyor iş gelince hepsi biribirine bakıyor bence emekli olanın yerine adam almayın 6 2 Yanıtla
  • Mustafa karaca: Allah yardımcınız olsun.haydi gayret.inşallah olacak. 1 6 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay: Sayın Şimşek madem döviz geliyor ülkeye herşey yolunda ise dış kanal hepsi tam açın görelim bakalım dolar 32 durucakmı 5 2 Yanıtla
  • ugur gündüz: Esnaf kefalet’te çekilmiş olan sabit kredi oranlarını durduk yere tasarruf yapacağız diye millete yükleyip %100 arttırdınız bu mu yani tasarruf 2 1 Yanıtla
  • Osman A: Affedilen,bu vatandaşın cebinden çıkan trilyonluk vergileri geri alsanız,belki de bu kadar sıkıntı olmayacaktı...diyecem ama nafile. 2 0 Yanıtla
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