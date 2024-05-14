Merkez\'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak

Ekonomi

Ali Koç\'a seçim kaybeden Aziz Yıldırım o akşam bakın ne yapmış

2 milyon 950 bin TL\'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince şoke oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün sabah kameraların karşısına geçerek kamuda tasarruf paketinin detaylarını açıkladı. Paketin temel amacı, "enflasyonla mücadeleye katkı sunmak" olarak açıklandı.

KAMUDA TEDBİR ÜSTÜNE TEDBİR

Kamuda taşıt, bina ve personel alımlarıyla ilgili kısıtlamalar getiren, kamu emekçilerinin lojman, sosyal tesis ve servis haklarını da hedefe koyan paketle ilgili Merkez Bankası'ndan ilk değerlendirme geldi.

"MANŞET ENFLASYONDA BELİRGİN DÜŞÜŞÜN EŞİĞİNDEYİZ"

Katar Ekonomik Forumu'nda konuşan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan "Tasarruf paketindeki harcama önlemi bize enflasyonla mücadelede yardımcı olacak. Manşet enflasyonda belirgin düşüşün eşiğindeyiz" ifadelerini kullandı.

"PİYASAYLA ENFLASYON BEKLENTİLERİMİZ FARKLI"

Enflasyonda yukarı yönlü risklerin farkında olduklarını belirtirken enflasyonu düşürmek için adım atmaya hazır olduklarını söyleyen Karahan piyasayla enflasyon beklentilerinin farklı olduğunu belirterek "Piyasa enflasyonun düşeceğine inanıyor ama tahminimiz konusunda farklılıklar var. Bizim beklentimiz yüzde 38, piyasanın beklentisi yüzde 44 seviyesinde. Enflasyonda yukarı yönlü risklerin farkındayız ve enflasyonu düşürmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

"2024'TE GEÇEN YIL KIYASLA DAHA AZ BÜYÜME OLABİLİR"

Enflasyonda uzun vadeli hedefin yüzde 5 olduğunu söyleyen Karahan "Biz para politikamızı sıkı tutmak konusunda kararlıyız" ifadelerine yer verdi. Büyümeye ilişkin de açıklamalarda bulunan Karahan "Türkiye ekonomisinde geçen yıl büyüme güçlüydü ama büyüme tamamen iç talep destekli olarak gerçekleşti. Yani net ihracatın katkısı negatif oldu.2024'te geçen yıla kıyasla daha az büyüme olabilir" dedi.

"İNSANLARIN EN BÜYÜK EKONOMİK SORUNU ENFLASYON"

Karahan Türkiye'de insanların en büyük ekonomik sorununun enflasyon olduğunu belirterek "Ekonomik refaha en büyük katkımız fiyat istikrarını sağlamak olacaktır" dedi.