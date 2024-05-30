Sinan Ateş suikastından 4 gün sonra 112'ye gelen ihbar: 'Partiden birisini vuracağız' dediler - Son Dakika
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Sinan Ateş suikastından 4 gün sonra 112'ye gelen ihbar: 'Partiden birisini vuracağız' dediler

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Ankara'da eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in hayatını kaybettiği suikasttan 4 gün sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan R.Ö. isimli bir kişinin ''Ankara ili Çukurambar Semtinde partiden birisini vuracağız'' şeklinde bir konuşmaya şahit olduğunu bildirdiği ortaya çıktı. Öte yandan savcılığın soruşturma aşamasında bu kişinin ifadesine başvurmadığı öğrenildi.

30.05.2024 17:01
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Ankara'nın Çankaya ilçesi Çukurambar semtinde, 30 Aralık 2022'de eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş öldürüldü. Sinan Ateş öldürüldükten 4 gün sonra 3 Ocak 2023'te R.Ö. isimli bir kişinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne konuya dair bir ihbarda bulunduğu ortaya çıktı.

112'Yİ ARAYIP "BİLGİ PAYLAŞACAĞIM" DEDİ

R.Ö isimli kişi 3 Ocak 2023 günü saat 14.40 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak Sinan Ateş'in öldürülmesi hakkında bilgi sahibi olduğunu ve soruşturmaya yardımcı olmak amacıyla bu bilgiyi paylaşacağını bildirdi. Bunun üzerine Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen R.Ö., ' 'İstanbul'da iki ay önce bir kafede buluştuğu arkadaşı H.Y'nin oturduğu masadaki arkadaşlarıyla sohbetine tanıklık ettiğini'' söyledi.

"PARTİDEN BİRİNİ VURACAĞIZ"

R.Ö.,bu şahısların ''Ankara ili Çukurambar semtinde partiden birisini vuracağız'' dediklerine kulak misafiri olduğunu ifade etti. R.Ö.,konuşma sırasında herhangi bir parti isminin zikredilmediğini de kaydetti. Sinan Ateş cinayetinin işlenmesinden 2 gün sonra haberlerde öldürülen kişinin Sinan Ateş olduğunu ve öldüren kişinin de İstanbul'dan gittiğini duyduğunda kafedeki anlatılanları hatırladığını belirtti.

İFADESİNE BAŞVURULMADI

Savcılık soruşturma aşamasında ayrıca bu kişinin ifadesine başvurmadı, ancak soruşturma dosyasında cinayet büro amirliği tarafından hazırlanan tutanak yer aldı. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, söz konusu şahsın ifadeleri yer almadı.

Sinan Ateş suikastından 4 gün sonra 112\'ye gelen ihbar: \'Partiden birisini vuracağız\' dediler
Kaynak: ANKA

Çukurambar, Sinan Ateş, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinan Ateş suikastından 4 gün sonra 112'ye gelen ihbar: 'Partiden birisini vuracağız' dediler - Son Dakika

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