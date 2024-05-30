Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı

Geniş Video İzle

Ayhan Bora Kaplan davasının "M7" kod adlı gizli tanığı Serdar Sertçelik, Macaristan'da yakalanarak tutuklandı.

30.05.2024 16:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının kilit isimlerinden Serdar Sertçelik, Macaristan'da tutuklandı.

Her şey 8 Eylül 2023'te suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Ayhan Bora Kaplan'ın yurt dışına kaçmak isterken Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yakalanması ile başladı. Davanın gizli tanığı Serdar Sertçelik önce deşifre oldu, ardından yurtdışına kaçtı. Zorla gizli tanık yapıldığını iddia eden Sertçelik, emniyetin daha önce AK Parti'de bakanlık yapan birçok isim ile halen aktif görevde bulunan bazı bürokratların isimlerini dosyaya sokmaya çalıştığını ileri sürdü. İddiaların ardından başlatılan soruşturma kapsamında Organize Suçlarla Mücadele'den sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve Müdür Yardımcısı Şevket Demircan açığa alındı, aralarında polislerin de olduğu çok sayıda kamu görevlisi tutuklandı.

İADESİNE İLİŞKİN SÜREÇ BAŞLATILDI

"M7" kod adı ile gizli tanıklık yapan Serdar Sertçelik'in gözaltındayken kimlerle görüştürüldüğü, elektronik kelepçeyle nasıl rahat dolaştığı, nasıl kaçtığı gibi sorulara yanıt aranırken Sertçelik'in Macaristan'da yakalandığı ve ve 6 Temmuz'a kadar geçici olarak tutuklandığı haberi geldi. Hakkında kırmızı bülten bulunan Sertçelik'in iadesine ilişkin süreç başlatıldı.

Ayrıntılar geliyor...

Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı

Ayhan Bora Kaplan, Serdar Sertçelik, Macaristan, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Erhan Nas: 1 2 hafta daha kaçsaydı iş başkalarınada sıçrıcak diye hızlandırmışlar 9 3 Yanıtla
  • Android Adana: Allahtan Gizli Tanık, Bir Ev Adresi Kaldı Haberlerde Çıkmadk. Artık Şuna Gizli Tanık Yazmayın Bence 0 0 Yanıtla

16:05 Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
14:52 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti
13:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz
13:16 Türkiye’de yaşlı nüfus oranı ilk kez çift haneye ulaştı Türkiye'de yaşlı nüfus oranı ilk kez çift haneye ulaştı
12:52 Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti Hakim Oktay Tabur’un görevine son verildi Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti! Hakim Oktay Tabur'un görevine son verildi
15:44 TFF Başkanı Büyükekşi’ye Galatasaray’ın şampiyonluğunu sordular, “Çok şükür“ karşılığını verdi TFF Başkanı Büyükekşi'ye Galatasaray'ın şampiyonluğunu sordular, "Çok şükür" karşılığını verdi
15:30 Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları uçak biletini geçti Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları uçak biletini geçti
15:26 Fenerbahçe, gelecek sezonun ilk transferini Fatih Karagümrük’ten yapıyor Fenerbahçe, gelecek sezonun ilk transferini Fatih Karagümrük'ten yapıyor
15:02 Marangoz çıraklığından şampiyonluğa Konferans Ligi’nin kahramanı Ayoub El Kaabi’nin ilham veren hikayesi Marangoz çıraklığından şampiyonluğa! Konferans Ligi'nin kahramanı Ayoub El Kaabi'nin ilham veren hikayesi
14:48 “1 TL’ye satılık ev“ ilanları bakanlığı harekete geçirdi "1 TL'ye satılık ev" ilanları bakanlığı harekete geçirdi
14:25 Oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlandı Ailesi gözyaşlarına boğuldu Oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlandı! Ailesi gözyaşlarına boğuldu
14:23 Ağrı sokaklarında üstsüz şekilde dolaştı Kahvehanede oturanlara 2 soru yöneltti Ağrı sokaklarında üstsüz şekilde dolaştı! Kahvehanede oturanlara 2 soru yöneltti
13:57 Adı babasının ölümüyle bağlantılıymış Cansu Fırıncı’nın isminin hikayesi herkesi duygulandırdı Adı babasının ölümüyle bağlantılıymış! Cansu Fırıncı'nın isminin hikayesi herkesi duygulandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 16:36:50. #1.13#
SON DAKİKA: Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement