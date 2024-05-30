Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı

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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının kilit isimlerinden Serdar Sertçelik, Macaristan'da tutuklandı.

Her şey 8 Eylül 2023'te suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Ayhan Bora Kaplan'ın yurt dışına kaçmak isterken Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yakalanması ile başladı. Davanın gizli tanığı Serdar Sertçelik önce deşifre oldu, ardından yurtdışına kaçtı. Zorla gizli tanık yapıldığını iddia eden Sertçelik, emniyetin daha önce AK Parti'de bakanlık yapan birçok isim ile halen aktif görevde bulunan bazı bürokratların isimlerini dosyaya sokmaya çalıştığını ileri sürdü. İddiaların ardından başlatılan soruşturma kapsamında Organize Suçlarla Mücadele'den sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve Müdür Yardımcısı Şevket Demircan açığa alındı, aralarında polislerin de olduğu çok sayıda kamu görevlisi tutuklandı.

İADESİNE İLİŞKİN SÜREÇ BAŞLATILDI

"M7" kod adı ile gizli tanıklık yapan Serdar Sertçelik'in gözaltındayken kimlerle görüştürüldüğü, elektronik kelepçeyle nasıl rahat dolaştığı, nasıl kaçtığı gibi sorulara yanıt aranırken Sertçelik'in Macaristan'da yakalandığı ve ve 6 Temmuz'a kadar geçici olarak tutuklandığı haberi geldi. Hakkında kırmızı bülten bulunan Sertçelik'in iadesine ilişkin süreç başlatıldı.

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