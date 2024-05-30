Aylardır bomba yağdırdığı Gazze'de on binlerce masum sivili katleden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 32 yaşındaki oğlu Yair Netanyahu'dan skandal bir Türkiye paylaşımı geldi.
Sosyal medya platformu Instagram'daki hesabından Türkiye'nin toprak bütünlüğünü hedef alan Yair Netanyahu, terör örgütü PKK'nın "hayali terör devleti" haritasını paylaşarak, Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladı.
Geçtiğimiz yılın başlarında ABD'ye taşınan Yair Netanyahu, Miami Beach'teki lüks hayatının tadını çıkarıyor. Yasalarına göre seferberlik kapsamında olan Netanyahu'nun ülkesine dönmemesi, İsrail kamuoyunda tepki ile karşılanıyor.
Son Dakika › Dünya › Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?