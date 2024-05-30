Netanyahu\'nun oğlundan skandal harita! Türkiye\'yi soykırım yapmakla suçladılar

Dünya

Aylardır bomba yağdırdığı Gazze'de on binlerce masum sivili katleden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 32 yaşındaki oğlu Yair Netanyahu'dan skandal bir Türkiye paylaşımı geldi.

BİNLERCE SİVİLİ KATLEDENLER BİZİ SOYKIRIMLA SUÇLUYOR

Sosyal medya platformu Instagram'daki hesabından Türkiye'nin toprak bütünlüğünü hedef alan Yair Netanyahu, terör örgütü PKK'nın "hayali terör devleti" haritasını paylaşarak, Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladı.

Netanyahu'nun paylaştığı skandal harita neredeyse Türkiye'nin bütün doğu kısmını içine alıyor.

OĞUL NETANYAHU'NUN KEYFİ YERİNDE

Geçtiğimiz yılın başlarında ABD'ye taşınan Yair Netanyahu, Miami Beach'teki lüks hayatının tadını çıkarıyor. Yasalarına göre seferberlik kapsamında olan Netanyahu'nun ülkesine dönmemesi, İsrail kamuoyunda tepki ile karşılanıyor.