Fatih'te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi - Son Dakika
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Fatih'te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi

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Mimar Kemalettin Mahallesi'nde bir büfeye ekmek bırakan sürücü, geri giderken yolda yürüyen kadına çarptı. Çevredekilerin uyarısıyla kazayı fark eden sürücü, kamyoneti durdurdu. Yaralı kadın hastanede tedavi altına alındı. Görgü tanığına göre, kadın olay anında bilinci açıktı. Kazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüsünde, kamyonetin kadına çarpması ve kadının sürüklenmesi yer aldı.

14.05.2024 15:50
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İstanbul Fatih'te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

ÇEVREDEKİLERİN UYARISIYLA DURDU

Mimar Kemalettin Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde bir büfeye ekmek bırakan sürücü, kamyonetiyle geri giderken, yolda yürüyen kadına çarptı. Çarpmanın eksiyle kamyonetin altına kalan kadın, ilerleyen aracın altında bir süre sürüklendi. Çevredekilerin uyarısıyla kazayı fark eden sürücü, kamyoneti durdurdu.

APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazaya ilişkin çalışma yapan polis ekipleri, sürücünün ifadesini aldı.

"OLAY ANINDA BİLİNCİ AÇIKTI"

Görgü tanığı Edip Kaymaz, kazada yaralanan kadının yolun ortasından gittiğini belirterek, "Şoför de fark edemedi. Biz arkasından bağırdık. Koşana kadar kadını ileriye götürdü. Bir vatandaş daha geldi. Kamyonetin altından çıkardık. Olay anında bilinci açıktı. Konuşuyordu, cevap veriyordu. Yanılmıyorsam, parmağında kırık vardı." ifadelerini kullandı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, geriye doğru giden kamyonetin kadına çarpması, aracın altında kalan kadının ilerleyen kamyonetle beraber sürüklenmesi yer aldı.

Fatih\'te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fatih'te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Abuzer Kadayıf: Kaldırımı boşa yapmışlar 20 7 Yanıtla
    Serkan Beyhan: Ya kardeşim her kaldırımda yürümeyenin üzerinden kamyon mu geçsin bunu mu demek istiyosun. Bir yakınımızın anamızın bacımızın babamızın başına böyle bişey gelse şu senin yaptığın yorumu yapsa en kötü ihtimal beddua edersin ederiz. Can yanmış can 18 10
  • Mustafa karaca: Arkadaşlar hangi devirdeyiz.artık araçların arka- ön park sensörü.kamera sistemi var.bunları yaptırmamışsa.şahıs veya ilgili firma cezalandırılmalı. 14 7 Yanıtla
  • Emre Aytekin: Yarı yarıyaa kimse suclu değil 10 5 Yanıtla
  • Alucralı: İki tarafta 3’er metre kaldırım var. 9 3 Yanıtla
  • Ramazan Gündoğan: İhmal yok kader var, işin fıtratında var. Peygamberimize komşu olsun. 3 5 Yanıtla
    sefo 6157: Ya arkadaş kadını hemen öldürdünüz Peygamberimizin de yanına gönderdiniz. Sizin dualarınız ile olsa cennet cehennem karışır. 5 0
  • Osman A: Ah ablacım ah.Yol araba için,kaldırım yaya için.Keşke yaya olarak yolun ortasından yürümeseydin.Geçmiş olsun 8 0 Yanıtla
  • sefo 6157: Kamyonet şoförünün en ufak bir suçu yok. Kadın yolun ortasında sanki tarlada yürüyor. Kaldırımları neden yapıyorlar acaba. 4 2 Yanıtla
  • Reyhan Bulgurcuoglu: Beyazıt orası. Her yer Fatih oldu 1 0 Yanıtla
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