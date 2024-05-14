Psikolojik sorunları olan kadın, yaşadığı apartmanı savaş alanına çevirdi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Psikolojik sorunları olan kadın, yaşadığı apartmanı savaş alanına çevirdi

Geniş Video İzle

Antalya'da psikolojik sorunları olan bir kadın, oturduğu apartmanı adeta savaş alanına çevirdi. Binanın ortak kullanım alanındaki eşyaları kırıp, asansörü yumruklayan kadın, elektrik kablolarını da kesti. Apartman sakinlerini isyan ettiren kadının hareketleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

14.05.2024 16:27  Güncelleme: 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 50 yaşındaki kadın, oturduğu apartmanın ortak kullanım alanındaki eşyaları kırdı, asansörü yumruklayıp elektrik kablolarını kesti. Klima motorlarına da zarar veren kadın, apartman sakinlerini isyan ettirdi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Psikolojik Sorunları Olan Kadın Apartmanı Savaş Alanına Çevirdi

OTURDUĞU BİNAYI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi Tınaztepe Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 1'inci katındaki dairede oturan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen T.A. (50), binadaki ortak kullanım alanında yer alan eşyalara zarar verdi, eşyaları parçalayıp kırdı. T.A. asansörün camını yumruklayıp elektrik kablolarını kesti, klima motorlarına da zarar verdi.

Psikolojik Sorunları Olan Kadın Apartmanı Savaş Alanına Çevirdi

O ANLAR KAMERADA

Apartmanı savaş alanına çeviren T.A.'nın, apartmandaki eşyalara zarar vermesi, asansörün camını ve eşyaları kırması, merdiven demirlerini sökmeye çalışması cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

Psikolojik Sorunları Olan Kadın Apartmanı Savaş Alanına Çevirdi

"ÇOK SIKINTIDAYIZ"

Bina sakinlerinden Özcan Zengin, "Komşumuz bütün apartman sakinlerine artık zarar vermeye başladı. Caddelere çıkıp çıplak da geziniyor. Apartmanın içindeki her yeri de kırıp dökmeye başladı. Artık kimse dayanamaz hale geldi. Klima ünitelerini bile alıp sokaklara atıyor. Çok sıkıntıdayız. Vasisi varmış, o da şehir dışında. Muhtar yoluyla ona ulaşmaya çalıştık. Emin ellerde tedavi edilmesini istiyoruz." dedi.

Psikolojik Sorunları Olan Kadın Apartmanı Savaş Alanına Çevirdi

"MÜŞTERİLERİMİZ DÜKKANA GİREMEZ OLDU"

Aynı binada işletmesi olan Elif Karaman, "Müşterilerimiz bile artık dükkana giremez oldu. Kırıp döküyor ortalığı. İnsanları rahatsız ediyor. Kadının durumuna üzülüyoruz ama sorunun halledilmesini istiyoruz. Bu sabah yine olay yaşandı, neredeyse her gün yaşanıyor. Her sabah dükkanımızda cam kalır mı kalmaz mı diye düşünüyoruz. Vasisine söyledik ancak bir çözüm bulunamadı. Anladığım kadarıyla psikolojisi bozuk." diye konuştu.

Psikolojik sorunları olan kadın, yaşadığı apartmanı savaş alanına çevirdi
Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Antalya, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Psikolojik sorunları olan kadın, yaşadığı apartmanı savaş alanına çevirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Fayton Faytoncu: Ferhat eserin anasi Allah yardım etsin . Oğluda burda bizi deli ediyor 13 1 Yanıtla
    Gökçen Bilge ÖZDEMİR KARAOĞLU: :) henüz okumadı sanırım 3 0
  • Ender Kervancıoğlu: İki tokat atamadınız mı 5 5 Yanıtla
  • Sabri İnce: Hayay pahalılığı ,mülteci sorunu ve küçük ücretler ülkede psikoloji bırakmadı . Herkes sorunlu . 3 5 Yanıtla
  • gunce: Frontotemporal demans hastası büyük ihtimalle. Bir yakını varsa nöroloğa götürse iyi olur. 4 0 Yanıtla
  • kuzeyli baba: millet rahata alıştı tabii zorluk görünce isyana gidiyor yok öyle bi dünya paran yoksa calisacan benim babam 66 yaşında hala çalışıyor herkes çalışabilir bütün lokantalar cafeler pastaneler eleman arıyor çalış kazan huzuru bul bu kadar basit ama millet Istiyoki 30 bin maaş olsun yatim aşağa gitsin artık o devir bitti zaman daha çok çalışma zamanı 2 2 Yanıtla
    EMİR OYUNDA null: Hasta Hasta, muhtemelen Demans. makarnayı azalt 0 0
  • Gökçen Bilge ÖZDEMİR KARAOĞLU: Allah sahiplerine yardım etsin. Şifa bulsun inşallah. 1 0 Yanıtla

17:23 İstiklal Caddesi’nde mağazada yangın Polis bölgeyi boşaltıyor İstiklal Caddesi'nde mağazada yangın! Polis bölgeyi boşaltıyor
16:47 Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü
16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
17:41 Nicolo Zaniolo, 2024 Avrupa Şampiyonası’nda forma giyemeyecek Nicolo Zaniolo, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda forma giyemeyecek
17:00 Beşiktaşlılar çok kızacak Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor Beşiktaşlılar çok kızacak! Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor
16:34 İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti
15:57 Erkek arkadaşını öldüren genç kadına 15 yıl hapis cezası Erkek arkadaşını öldüren genç kadına 15 yıl hapis cezası
15:50 Rambo Okan, Aziz Yıldırım’ı görünce bayıldı Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ı görünce bayıldı
15:50 Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 18:08:45. #1.12#
SON DAKİKA: Psikolojik sorunları olan kadın, yaşadığı apartmanı savaş alanına çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement