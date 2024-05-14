Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı - Son Dakika
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Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı

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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında açığa alınan ve dün gece evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı. Soruşturma hakkında kısıtlama kararı alınırken, Emniyet müdürlerinin ikametlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere de el konuldu.

14.05.2024 13:48
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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik iddialarda adı geçen ve görevden uzaklaştırılan haklarında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatılan 3 polis gözaltına alındı.

RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı dava kapsamında, suç örgütüne yönelik iddialarda adı geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün 3 kamu kamu görevlisi hakkında geçtiğimiz günlerde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatıldı.

DÜN GECE EVLERİNDE ARAMA YAPILDI

Görevden uzaklaştırılan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve yardımcısı Şevket Demircan ile gizli tanık Serdar Sertçelik'in 'Ufuk komiser' adıyla açıkladığı personelin evinde dün gece savcılık talimatıyla dijital materyallere el konulması amacıyla arama yapıldı.

3 MÜDÜR GÖZALTINA ALINDI

Evlerinde ara yapılan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve yardımcısı Şevket Demircan gözaltına alındı.

KISITLAMA KARARI ALINDI

Şüpheli üç emniyet görevlisi hakkında "suç işlemek için anlaşmak", "adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs", "görevi kötüye kullanma" ve "suçluyu kayırma" suçlarından devam eden soruşturmada, şüphelilerin ikametlerinde dün gece dijital materyallere el konulması amacıyla arama yapılmıştı. Ayrıca soruşturma hakkında kısıtlama kararı alındı. Firari sanık Serdar Sertçelik'in yurt dışına yasa dışı yollar ile kaçmasında ihmali olan tüm kamu görevlileri hakkında da soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı

DEVLET BAHÇELİ'DEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Ayhan Bora Kaplan soruşturması sürecinde açığa alınan polis müdürleri bugün partisinin grup toplantısına katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de gündemindeydi.

"KRİPTO ÇETELER TÜRKİYE ÜZERİNE HESAPLAR YAPIYOR"

Bahçeli "Her birinizin belki birkaç hadise dışında bu sabah Meclis'e emniyet içinde intikal ettiği düşüncesindeyim. Çok şükür yolunuzu kapatan olmadı. Hür ve bağımsız bir ülkede aksini düşünmenin söz konusu dahi edilmeyeceğini hepiniz takdir edersiniz. Kripto çetelerin yeniden Türkiye üzerine hesap yaptıkları görülmektedir. Akıbetleri için 15 Temmuz'a dikkatle bakmaları itirazımızdır. Ayranımızı kabartmasınlar. Sabrımızı taşırmasınlar.

"BAKALIM TEMİZ ELLER OPERASYONU NASIL OLUYORMUŞ"

Birkaç emniyet müdürünün açığa alınması ile geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir. Hedef MHP, AK Parti, Cumhur İttifakı ve son tahlilde Türkiye'dir. Bakalım temiz eller operasyonu nasıl oluyormuş. Hepsini içeri tıkmak da hukuk devletinin varlık ve şeref konusudur. Devşirilmiş sözde gazetecilerin bedel ödemesi yakındır ve kaçınılmazdır" ifadelerini kullandı.

Ankara Emniyeti\'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Doğrucu: Sayın Bahçeli Sinan ATEŞ davasında da aynı tepkiyi verebilseydi güzel olurdu. Neden bu davada yargı engelleniyor. Ne zaman adaletimiz bağımsiz olacak. ABD Trump hakkında yargilama kararı çikarirken biz iktidarın il başkanına bile dokunamıyoruz. 12 2 Yanıtla
    Hursit Yavas: Yarasi olan gocunur . Akilli insanlar olayin nerelere dokundugunun farkina vardi . Fakat milletimiz cogu gecim ve hayat derdine dustugu icin bu olaylari gozlemleyemiyor … 9 0

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