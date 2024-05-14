Elazığ'daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı - Son Dakika
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Elazığ'daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı

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Elazığ'da kaybolan ve 8 gün sonra Anneler Gününde toprağa gömülü halde bulunan bir çocuk annesi Dilara Günana'nın cinayetinin detayları dehşet verici. Cinayeti itiraf eden V.K., kadını ensesinden kurşun sıkarak öldürdükten sonra battaniyeye sararak eşeğe bindirip, daha önce defineciler tarafından kazılan 3 metrelik çukura gömmüş.

14.05.2024 15:48  Güncelleme: 16:11
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Elazığ'da kaybolan ve 8 gün sonra Anneler Günü'nde toprağa gömülü halde ekipler tarafından bulunan Dilara Günana cinayetinin dehşet veren ayrıntıları ortaya çıktı. Cinayeti işleyen zanlıların, talihsiz kadını ensesinden kurşun sıkarak öldürdükten sonra battaniyeye sararak eşeğe bindirip, daha önce defineciler tarafından kazılan 3 metrelik çukura gömdüğü öğrenildi.

1 çocuk annesi 25 yaşındaki Dilara Günana, 4 Mayısta akrabalarının bulunduğu Sedeftepe köyüne gitti. Günana'dan haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan geniş çaplı çalışmada, kadının cesedi merkeze bağlı Sedeftepe köyü Armutluk mevkiinde toprağa gömülü halde bulundu. Topraktan çıkartılan kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından morgdan alınan Günana'nın cansız bedeni memleketi Tunceli'nin Pertek ilçesinde defnedildi.

Dilara Günana cinayetinde kan donduran detaylar! Cesedi eşek sırtında taşıyıp bulduğu ilk çukura gömmüş

ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKMIŞ

Olaya ilişkin başta V.K. olmak üzere babası Y.K., annesi N.K. ve kardeşi S.K. adliyeye sevk edilirken bir yandan da korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, olayın faili V.K.'nın evlenmeyi düşündüğü Dilara Günana'nın telefonuna bakmaya çalıştığı ve kendisini aldattığına dair şüpheleri üzerine tartışma çıktığı, tartışmanın ardından V.K.'nın kriz geçirerek Günana'nın ensesine bir el ateş ettiği öğrenildi.

Dilara Günana cinayetinde kan donduran detaylar! Cesedi eşek sırtında taşıyıp bulduğu ilk çukura gömmüş

ÇAPRAZ SORGUDA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Olayın ardından V.K.'nın Günana'yı bir battaniyeye sararak eşeğe yüklediği ve Armutluk mevkinde daha önce defineciler tarafından kazılan yaklaşık 3 metrelik çukura gömdüğü öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde aile fertlerinin çapraz sorgusu sonrasında cinayeti itiraf eden ve pişman olduğunu dile getiren V.K.'nın, Günana'yı gömdüğü yeri gösterdiği öğrenildi.

Dilara Günana cinayetinde kan donduran detaylar! Cesedi eşek sırtında taşıyıp bulduğu ilk çukura gömmüş
Elazığ\'daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

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