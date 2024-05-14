Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar - Son Dakika
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Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar

Ünlü şarkıcı Nihat Doğan'ın eşi Arzu Doğan, boşanma kararına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Eşimin telefonunu alıp araştırmaya başladım. Hiç beklemediğim şeyler gördüm. Birçok kadınla ilişkisi var. Ve bu ilişkiyi sonlandırmaya karar verdim" dedi.

14.05.2024 14:45
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Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, İranlı hayranı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile 2022 Ağustos ayında evlenmişti. Doğan, kısa süre sonra Badıkan adını verdiği oğlunu kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu tattı. Ünlü çiftten kötü haber geldi. Nihat Doğan ve Arzu Doğan, boşanma kararı aldı. Boşanma nedeni ise 'kıskançlık krizi' olarak gösterildi.

Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar

"EVLENDİKTEN SONRA ÇOK ŞEY ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI"

Ancak Arzu Doğan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla ayrılığın nedeninin bambaşka olduğunu açıkladı. Arzu Doğan, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada "Evet arkadaşlar, ayrılma nedenimiz budur: 4 yıl bir ilişkimiz oldu, 2 yıl sevgiliydik... Nihat Doğan hep çocuk istedi, sonra evlenmeye karar verdik. Evlendikten sonra çok şey ortaya çıkmaya başladı" ifadelerine yer verdi.

Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar

"BİRÇOK KADINLA İLİŞKİSİ VARDI"

Açıklamasının devamında "Yuvamı kurtarmak için sürekli kendimi kandırıyordum ama bir süre sonra birçok şeyden şüphelenmeye başladım" diyen Doğan, şöyle devam etti: "Eşimin telefonunu alıp araştırmaya başladım. Hiç beklemediğim şeyler gördüm. Birçok kadınla ilişkisi var. Ve bu ilişkiyi sonlandırmaya karar verdim."

Sosyal Medya, Nihat Doğan, Ünlüler, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ender Kervancıoğlu: İkinci kadın, erkeğe haktır. Yeterince memnun edilmiyorsa dinimiz dört kadına kadar izin vermiş. 1 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar - Son Dakika
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