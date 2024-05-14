Fransa'da cezaevi aracına saldırı! 3 gardiyan öldü, mahkum kaçtı - Son Dakika
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Fransa'da cezaevi aracına saldırı! 3 gardiyan öldü, mahkum kaçtı

Fransa\'da cezaevi aracına saldırı! 3 gardiyan öldü, mahkum kaçtı

Fransa'nın Normandiya bölgesindeki Val-de-Reuil kasabasında, silahlı maskeli kişiler, bir cezaevi aracına pusu kurarak saldırdı. Üç gardiyan öldü, iki gardiyan yaralandı. 'Narkotik ağı lideri' olarak bilinen mahkum Mohammed Amra kaçmayı başardı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, suçluların yakalanması için tüm çabaların gösterildiğini belirtti.

14.05.2024 15:16
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Fransa'nın Normandiya bölgesindeki Val-de-Reuil kasabasında, bir cezaevi aracına silahlı maskeli kişiler tarafından pusu kuruldu. Saldırı sonucunda 3 gardiyan öldürüldü, 2 gardiyan ise yaralandı. "Narkotik ağı lideri"olarak bilinen 30 yaşındaki mahkum Mohammed Amra ise kaçmayı başardı.

DURUŞMA SONRASI CEZAEVİ YOLUNDA SALDIRDILAR

Olay, mahkumun bu sabah bir duruşmaya katıldıktan sonra Évreux kasabasındaki hapishaneye geri götürüldüğü sırada otoyoldaki bir gişenin yakınında gerçekleşti. AFP'ye göre olay, cezaevi konvoyuna iki araçla yaklaşan birkaç kişi tarafından gerçekleştirildi. Fransız medyasında yer alan doğrulanmamış haberlere göre kaçan mahkum ve saldırganların kaçtıkları araç yakınlarda yanmış olarak bulundu.

Fransa'da cezaevi aracına pusu! Uyuşturucu çetesi lideri kaçtı, 3 gardiyan öldürüldü

"SALDIRIDA KALAŞNİKOF KULLANILDI"

Yol, polis tarafından belirsiz bir süre için trafiğe kapatıldı ve olay yerinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Bölgesel yetkililer, saldırıda Kalaşnikof türü silahların kullanıldığını söyledi. Olayda 3 cezaevi görevlisi saldırganların silahından çıkan kurşunlarla hayatını kaybetti.

Fransa'da cezaevi aracına pusu! Uyuşturucu çetesi lideri kaçtı, 3 gardiyan öldürüldü

DEVLETİN TÜM YETKİLİLERİ ALARMA GEÇTİ

Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, Adalet Bakanlığı'nın kriz birimini topladığını ifade ederken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Faillerin bulunması için her şeyin yapıldığını" belirtti. İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, "Birkaç yüz polis memuru ve jandarmanın" harekete geçirildiğini söyledi.

Fransa'da cezaevi aracına pusu! Uyuşturucu çetesi lideri kaçtı, 3 gardiyan öldürüldü

KAÇAN MAHKUMUN SUÇ DOSYASI KABARIK

30 yaşındaki Mohammed Amra isimil kaçan mahkum 2019 yılında, süpermarketlerden ve iş yerlerinden yapılan hırsızlıklar nedeniyle 18 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, adam öldürmeye teşebbüsten ve Marsilya'da, 2022 yılındaişlenen kasıtlı cinayetle suçlanıyor.

Fransa'da cezaevi aracına pusu! Uyuşturucu çetesi lideri kaçtı, 3 gardiyan öldürüldü
Mohammed Amra

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Son Dakika 3.Sayfa Fransa'da cezaevi aracına saldırı! 3 gardiyan öldü, mahkum kaçtı - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Ramazan Gündoğan: Bu ne kardeşim aynı Türkiye’ye dönmüş her yer. 8 5 Yanıtla
  • Turan Akhan: ee bunarin huzurunu bozar sana göç e zorlarsan gün gelir onlarda senin huzurunu bozar 10 0 Yanıtla
  • Kemal: Şu olay fransada oluyorsa !!! 6 4 Yanıtla
  • Osman Koca: film gibi valla 6 1 Yanıtla
  • Gökçen Bilge ÖZDEMİR KARAOĞLU: “Hollanda'da tutuklu bulunduğu Leeuwerden Cezaevi'nden 19 Şubat 1991 tarihinde İtalyan mafyasının ünlü ailelerinden Trappaniler tarafından helikopterle kaçırılmasıyla tanınan ve "Müthiş Türk" lakabıyla dünya çapında ünlenen uyuşturucu kaçakçısı Halil Havar” in kaçış hikayesinin yanından bile geçemez bu firar 0 1 Yanıtla

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