Fransa\'da cezaevi aracına saldırı! 3 gardiyan öldü, mahkum kaçtı

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Fransa'nın Normandiya bölgesindeki Val-de-Reuil kasabasında, bir cezaevi aracına silahlı maskeli kişiler tarafından pusu kuruldu. Saldırı sonucunda 3 gardiyan öldürüldü, 2 gardiyan ise yaralandı. "Narkotik ağı lideri"olarak bilinen 30 yaşındaki mahkum Mohammed Amra ise kaçmayı başardı.

DURUŞMA SONRASI CEZAEVİ YOLUNDA SALDIRDILAR

Olay, mahkumun bu sabah bir duruşmaya katıldıktan sonra Évreux kasabasındaki hapishaneye geri götürüldüğü sırada otoyoldaki bir gişenin yakınında gerçekleşti. AFP'ye göre olay, cezaevi konvoyuna iki araçla yaklaşan birkaç kişi tarafından gerçekleştirildi. Fransız medyasında yer alan doğrulanmamış haberlere göre kaçan mahkum ve saldırganların kaçtıkları araç yakınlarda yanmış olarak bulundu.

"SALDIRIDA KALAŞNİKOF KULLANILDI"

Yol, polis tarafından belirsiz bir süre için trafiğe kapatıldı ve olay yerinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Bölgesel yetkililer, saldırıda Kalaşnikof türü silahların kullanıldığını söyledi. Olayda 3 cezaevi görevlisi saldırganların silahından çıkan kurşunlarla hayatını kaybetti.

DEVLETİN TÜM YETKİLİLERİ ALARMA GEÇTİ

Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, Adalet Bakanlığı'nın kriz birimini topladığını ifade ederken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Faillerin bulunması için her şeyin yapıldığını" belirtti. İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, "Birkaç yüz polis memuru ve jandarmanın" harekete geçirildiğini söyledi.

KAÇAN MAHKUMUN SUÇ DOSYASI KABARIK

30 yaşındaki Mohammed Amra isimil kaçan mahkum 2019 yılında, süpermarketlerden ve iş yerlerinden yapılan hırsızlıklar nedeniyle 18 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, adam öldürmeye teşebbüsten ve Marsilya'da, 2022 yılındaişlenen kasıtlı cinayetle suçlanıyor.