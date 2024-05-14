Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak

Geniş Video İzle

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de yeni sezonun 9 Ağustos 2024'te başlayacağını ve 1 Haziran 2025'te sona ereceğini açıkladı.

14.05.2024 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF Yönetim Kurulu dün yaptığı toplantıda, Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Ligde 2024-2025 sezon planlamalarını belirledi.

9 AĞUSTOS'TA BAŞLAYIP, 1 HAZİRAN'DA BİTECEK

Buna göre, Trendyol Süper Lig 9, 10, 11, 12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları ile sona erecek. İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

Trendyol 1. Lig'de sezon 9, 10, 11, 12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacak ve 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları sonrasında devre arası verilecek. İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve normal sezon 10 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. Trendyol 1. Ligde 24, 28 ve 33. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

Süper Lig\'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos\'ta başlayacak
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Yusuf cihan: Ali koç istifa Aziz yıldırım Başkan 14 8 Yanıtla
  • Göksel Tuygun: ????? Yürüyüşümüz başlıyor o zaman??? 0 5 Yanıtla
  • Ankara null: MAYİSLAR BİZİMDİR 2 2 Yanıtla
  • astronot marslı: yaz sicaginda lig mi baslar yahu 4 0 Yanıtla
  • seyhan sönmez: Inşallah yine Galatasaray ve fenerbahceyi 2 sene üst üste olduğu gibi koymassiniz 3 0 Yanıtla
  • Ali Arat: baktilar ki mayislar gs in bari hazirana sarkitalim dediler 2 0 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI: Ağlakbahçe yine eylül Ocak arası şampiyon mu olacak ? 2 0 Yanıtla
  • academi68 sadekalem: Gelecek sezonun şampiyonunu şimdiden söyleseler de boşa vakit harcamasak 1 0 Yanıtla
  • Murat Demir: 18 takım mi olacak 0 0 Yanıtla

18:17 Erdoğan, Togg’un yeni modeli T10F’yi inceledi Gelecek sene yollarda olacak Erdoğan, Togg'un yeni modeli T10F'yi inceledi! Gelecek sene yollarda olacak
18:03 İsrail savaş uçakları sivillerin toplandığı bölgeye bomba yağdırdı Çok sayıda ölü ve yaralı var İsrail savaş uçakları sivillerin toplandığı bölgeye bomba yağdırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
16:47 Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü
16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
18:27 Bir futbolcudan daha fazlası Ronaldo’nun Merih için yaptıklarına bakın Bir futbolcudan daha fazlası! Ronaldo'nun Merih için yaptıklarına bakın
17:41 Nicolo Zaniolo, 2024 Avrupa Şampiyonası’nda forma giyemeyecek Nicolo Zaniolo, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda forma giyemeyecek
17:27 Emniyet Genel Müdürlüğü: ’Yasa dışı dinleme iddiaları asılsızdır’ Emniyet Genel Müdürlüğü: 'Yasa dışı dinleme iddiaları asılsızdır'
17:23 İstiklal Caddesi’nde mağazada yangın Polis bölgeyi boşaltıyor İstiklal Caddesi'nde mağazada yangın! Polis bölgeyi boşaltıyor
17:00 Beşiktaşlılar çok kızacak Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor Beşiktaşlılar çok kızacak! Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor
16:34 İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 18:55:36. #1.11#
SON DAKİKA: Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement