Adana'da orman yangını çıktı. İhbar sonrası orman ve belediyeye bağlı itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yayılma tehlikesi olan yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışma 2 saat sonra sonuç verdi.
Çukurova ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Adana Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Anızdan çıktığı tespit edilen yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da korkutan orman yangını - Son Dakika
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