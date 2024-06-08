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Adana'da korkutan orman yangını

Adana\'da korkutan orman yangını

Yaz ayının başlamasıyla birlikte sıcaklıkların artması ormanlık bölgelerde yangın riski oluşturuyor. Adana Çukurova'da da çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Tarladaki anızdan çıktığı tespit edilen yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı..

08.06.2024 23:09
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Adana'da orman yangını çıktı. İhbar sonrası orman ve belediyeye bağlı itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yayılma tehlikesi olan yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışma 2 saat sonra sonuç verdi.

Adana'da korkutan orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

Çukurova ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Adana Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Anızdan çıktığı tespit edilen yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da korkutan orman yangını - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

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