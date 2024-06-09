Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın canlı yayındaki tartışmasına Mehmet Uçum ismi damga vurdu - Son Dakika
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Spor

Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın canlı yayındaki tartışmasına Mehmet Uçum ismi damga vurdu

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Fenerbahçe'de başkan adayları Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un canlı yayındaki tartışmasına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum damga vurdu. Koç, Aziz Yıldırım'ın "kadim dostu" olarak nitelendirdiği Uçum'un devreye girmesiyle şampiyonluğun engellendiğini iddia ederken stüdyodaki tansiyon bir anda yükseldi.

09.06.2024 07:54
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Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç ile başkan adayı Aziz Yıldırım bugün yapılacak seçim öncesi kozlarını canlı yayında paylaştı.

STÜDYODA TANSİYON YÜKSELDİ

Tansiyonun oldukça yüksek geçtiği programa Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum ismi damga vurdu. Aziz Yıldırım'ın "kadim dostu" olarak nitelendirdiği Uçum'un devreye girmesiyle şampiyonluğun engellendiğini iddia eden Koç'un sözleri stüdyodaki gerilimi tırmandırdı.

Koç ile Yıldırım arasındaki diyalog şu şekilde;

Ali Koç: Siz de şampiyon olamamıştınız. Sizin borçlanarak aldığınız gayrımenkulleri, temlik olarak UEFA'ya, TFF'ye veremiyoruz, harcama limitlerimiz artsın diye. İlk 2 sene hatalar, kadro mühendisliği, hoca tercihi. Ama ikinci senede bile 22. haftada şampiyonluğun en büyük adayı bizdik, ondan sonraki 7 hafta boyunca 21 puanın sadece 3'ünü alabildik. Doğradı hakemler bizi. Siz o zaman herhalde maçları seyretmiyordunuz, seyretseydiniz bir kafa gösterirdiniz. O kadim dostunuz Mehmet Uçum devreye girdi.

Aziz Yıldırım: Senin dostun değil mi?

Ali Koç: Benim dostum hiç değil.

Aziz Yıldırım: Sen gidip konuşmadın mı adamla? Antalya maçından sonra Beylerbeyi'nde buluşup, konuşmadınız mı?

Ali Koç: Bir kere konuştuk, yok öyle bir şey.

Aziz Yıldırım: Telefonla konuşmadın mı? Erol Bey konuşmuyor mu?

Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın canlı yayındaki tartışmasına Mehmet Uçum damgası
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum.

Ali Koç: Yok öyle şey, 1 dakika sizin terminolojiyle. Ben hayatımda bir defa görüştüğüm adamla siz onlarca kez görüştünüz.

Aziz Yıldırım: Ben görüştüm, gene görüşürüm.

Ali Koç: Siz kongrelerin gözünde yanlış anlaşılmasın diye eksik bilgiyle insanları yönlendiremezsiniz. Ne kadar para harcadınız sosyal medyaya?

Aziz Yıldırım: Benim sosyal medyayla bir ilişkim yoktur. Sen de bir alemsin ya. Sen ne harcadın?

Ali Koç: Hiç harcamadım. Dönelim sorunuza. İlk 2 sene öyle geçti. Sonra bir Sivas maçıyla ucundan kaçırdık.

Aziz Yıldırım: O şanssızlık.

Ali Koç: Prangaları attığımız için geçen sene iyi hoca getirdik, hocanın sözü var maçlar sahada kazanılmıyor dedi. Bu sene ortada. Siz 90 küsür puanla alamadınız.

Aziz Yıldırım: 60 puan alayım şampiyon olayım. Çünkü tarih şampiyonları yazıyor. 19 defa şampiyon olduk, 6'sında Aziz Yıldırım ve arkadaşları, sen de içindesin.

Ali Koç: Çalındığı zaman da biz vardık. Çalınması Ali Koç'a has bir durum değil, siz de yaşadınız bunu.

Ali Koç ve Aziz Yıldırım\'ın canlı yayındaki tartışmasına Mehmet Uçum ismi damga vurdu

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Son Dakika Spor Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın canlı yayındaki tartışmasına Mehmet Uçum ismi damga vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Furkan Yaman: Aziz Yıldırım gerçekten mükemmel bir şahsiyet. Ali KOÇ’a nasıl başkan olunacağı konusunda resmen ders verdi. Ali KOÇ dün seçimi kaybetti bence . 77 24 Yanıtla
    Selcuk Aydin: Ali koç dün canlı yayına çıkması aziz yıldırıma soruları yöneltmesi sonrası sorular karşısında kem küm etmesi ali koç dün akşam itibariyle seçimi kazanmıştır 14 24 Ahmed Mehmed: Aziz Yıldırım sıkıştığı yerde bilmiyorum, hatırlamıyorum dedi. 2 sinden de başkan olmaz 15 15 Abuzer Yavuz: Fenerbahçe nin adını lejeleten tek başkan Aziz Yıldırım 6 12 Emrah Aytekin: Zor dostum keşke dediğiniz gibi olsa Ali Koç yine alır… Şahsi görüşüm. 11 7
  • Behzat: adamsın Ali başkan 12 22 Yanıtla
  • Ahmet Yılmaz: Ali Koç 6 22 Yanıtla
  • Osman A: Aziz yıldırım,Ali koçun resmen içinden geçti. 6 1 Yanıtla
  • Hakan Arslan: Karahanlı Sadakatınızı Takdir Ediyor ?? 7 0 Yanıtla
  • Barış kartal: beni tek rahatsız eden ali koç'un oturuş şekli ve aşağılayıcı bakışı ve gülümsemesiydi. 5 1 Yanıtla
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