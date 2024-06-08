Kayseri'yi sağanak, dolu ve fırtına vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kayseri'yi sağanak, dolu ve fırtına vurdu

Geniş Video İzle

Kayseri'de akşam saatlerinden itibaren aniden bastıran sağanak, dolu ve ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle ağaçlar devrilirken Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nin çatısı uçtu. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu ise onlarca araca zarar verdi, bir vatandaş kafasına isabet eden dolu parçası nedeniyle yaralandı.

08.06.2024 21:31  Güncelleme: 07:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış, dolu ve fırtına hayatı durma noktasına getirdi. Ceviz büyüklüğündeki dolular araçlara zarar verirken, bir vatandaş kafasından yaralandı. Fırtına nedeniyle Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nin çatısı uçtu.

AĞAÇLAR OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinde akşam saatlerinden itibaren aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı ile fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle çok sayıda araç hasar gördü. Otomobillerin üzerine ağaçlar devrilirken, ceviz büyüklüğündeki dolu da onlarca otomobile zarar verdi.

Kayseri'yi sağanak, dolu ve fırtına vurdu

ÜNİVERSİTENİN ÇATISI UÇTU

Şiddetli fırtına nedeniyle de Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nin çatısı uçtu. Çok sayıda ihbar alan ekipler, olumsuzluğun yaşandığı bölgelerde güvenlik önlemi alırken, otomobilleri zarar gören vatandaşlar da tutanak tuttu. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Kayseri'de yarın da sağanak yağışın etkili olacağı uyarısında bulunuldu.

Kayseri'yi sağanak, dolu ve fırtına vurdu

CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DOLU VATANDAŞI YARALADI

Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, bir vatandaşın kafasına isabet etti. Kocasinan ilçesinde otomobilini doludan korumak isterken dışarı çıkan Özcan Oğuz, kafasına isabet eden dolu tanesiyle yaralandı.

Kayseri'yi sağanak, dolu ve fırtına vurdu
Kayseri'yi sağanak, dolu ve fırtına vurdu
Kayseri\'yi sağanak, dolu ve fırtına vurdu
Kaynak: İHA

Kocasinan, Melikgazi, Fırtına, Kayseri, Talas, Yağan, Hava Durumu, Doğal Afetler, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'yi sağanak, dolu ve fırtına vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ahmed Mehmed: Allah afet vermesin 6 0 Yanıtla
  • Gökmen Karaçay: taslaniyoruz anlıyorlar mi 1 0 Yanıtla

10:14 Ali Koç’un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı getirdi Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi
09:41 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz
09:39 Sarıyer’deki Memduh Paşa Yalısı’nda Film Gibi Soygun Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda Film Gibi Soygun!
09:39 Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç’a izin vermedi Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi
09:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali Gündemde “İngiliz modeli“ var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde "İngiliz modeli" var
10:55 Yorumları görmeniz lazım Ali Koç’un yaktığı meşale Acun’a gelince söndü Yorumları görmeniz lazım! Ali Koç'un yaktığı meşale Acun'a gelince söndü
10:15 TÜİK nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı İşsiz sayısı 3 milyon 42 bine düştü TÜİK nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı! İşsiz sayısı 3 milyon 42 bine düştü
09:55 Dolar haftaya yatay seyirle başladı İşte döviz kurlarında son durum Dolar haftaya yatay seyirle başladı! İşte döviz kurlarında son durum
09:55 Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı
09:53 Kulislerde konuşuluyor Torba yasada doğal gaz desteği de olacak Kulislerde konuşuluyor! Torba yasada doğal gaz desteği de olacak
09:50 Sevgililer Günü’nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı Sevgililer Günü'nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı
09:41 Oğlunu nişanlandıran Murat Övüç, gelinine 2 kilo altın taktı Oğlunu nişanlandıran Murat Övüç, gelinine 2 kilo altın taktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 11:17:41. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'yi sağanak, dolu ve fırtına vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement