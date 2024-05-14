Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum - Son Dakika
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Politika

Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum

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14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü münasebetiyle düzenlenen Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarımsal üretim ve ihracat rakamlarını paylaştı. Erdoğan, sözlerinin devamında "Hepinizi alnınızdan öpüyorum" dedi.

14.05.2024 15:16  Güncelleme: 15:28
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

"HEPİNİZİ ALNINIZDAN ÖPÜYORUM"

"Tarımsal gayrisafi yurtiçi hasılada Avrupa'da lider dünyada ilk 10 içindeyiz" diyen Erdoğan, "Fındık incir kiraz ve kayısı üretiminde dünyada açık ara 1. sıradayız. Sebzede 4, meyvede 5.'yiz. Tarımsal hasılamızı 2023'te 69,2 milyar dolara yükselttik. İhracatımızı 3,8 milyar dolardan 2023'te 31 milyar dolara ulaştırdık. Türkiye, 2023 yılında 2012 ülke ve bölgeye 2 bin 200 çeşit tarımsal ürün ihraç etti. Hepinizi alnınızdan öpüyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Değerli çiftçi kardeşlerim, saygıdeğer katılımcılar, hanımefendiler beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla toprağı işleyen kardeşlerime sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Türk tiyatrosunun usta ismi Ayten Gökçer'i rahmetle yad ediyorum. Sanat camiamıza baş sağlığı diliyorum.

"ÇİFTÇİLERİMİZİN DESTEKLERİNİ UNUTMAYACAĞIZ"

Çiftçi kardeşlerimize demokrasimize verdiği katkıdan dolayı da minnettarız. 15 Temmuz'da birileri bankamatik kuyruklarına koşarken, benim çiftçi kardeşlerim darbecileri engellemek için mahsulleri ateşe verdi. Çiftçilerimizin cesaretini ve vatanperverliğini hiçbir zaman unutmayacağız. Türkiye'yi vesayetten kurtarma mücadelemizi hep birlikte verdik. Türkiye'yi vesayetin her türlüsünden kurtarma mücadelesini beraber verdik. Ekonomide, tarımda, ihracatta ülkemizi hayal dahi edilemeyecek noktalara getirdik. Yüce Allah bizleri topraktan yaratmıştır, hayatımızı toprağın üzerinde ondan elde ettiğimiz mahsullerle sürdürüyoruz.

"ALIN TERİ DÖKMEZSENİZ TOPRAK DA SİZE BAKMAZ"

İnsanoğlunun sadık yari topraktır. Toprak olmazsa hayat olmaz. Toprak olmazsa ne dünyada kalacak yer ne de öteki aleme göçünce yatacak yer bulabiliriz. Biz toprağa ne kadar önem verirsek toprak da bizi yaşatır. Alın teri dökmez, gerekli yatırımı yapmazsanız toprak da size bakmaz. Bu anlayışla son 21 yılda çiftçi kardeşlerimize hak ettikleri önemi vermenin gayretinde olduk. Sorunlara kalıcı ve modern çözümler bulabilmek için gerçekten yoğun mesai harcadık.

Ülkemizin tarımsal potansiyelini gün yüzüne çıkarmak için ciddi hibeler sağladık. Üretimin gelişmesi için son 21 yılda 1 trilyon 364 milyar lira tarım desteği verdik. 2024 yılından şu ana kadara 45 milyar lira ödeme yaptık.

"'TARIM BİTTİ' DEMEK BÜYÜK BİR ART NİYETİN İŞARETİ"

440 tarımsal ovamızı koruma altına aldık. Tarsim ile çiftçimizin alın terini koruyoruz. Tarım sektörü ile ilgili gerçek dışı iddialar gündeme geliyor. Türkiye'nin tarım politikası kötüleniyor. Bu iddialar eli nasırlı çiftçilerimizin emeğine hakarettir. Her ülke gibi bizim de sıkıntılarımız var ama Türkiye'de tarım bitti demek sadece cehalet değil art niyetin işaretidir.

Tarımsal gayrisafi yurtiçi hasılada Avrupa'da lider dünyada ilk 10 içindeyiz. Fındık incir kiraz ve kayısı üretiminde dünyada açık ara 1. sıradayız. Sebzede 4, meyvede 5.'yiz. Tarımsal hasılamızı 2023'te 69,2 milyar dolara yükselttik. İhracatımızı 3,8 milyar dolardan 2023'te 31 milyar dolara ulaştırdık.

"HAYVANCILIK ÖZEL ÖNEM VERDİĞİMİZ ALAN"

117 ülkeye tohum ihracatı gerçekleştiriyoruz. Hayvancılık özel önem verdiğimiz diğer alan. Hayvancılık ülke tarımının geleceğidir. Suni fiyat artışlarını inceledik, sebeplerini araştırdık. Fahiş artışlarının piyasa şartları ile izah edilemeyeceği herkesin malumudur. Piyasa koşullarından ziyade fırsatçılık var. Kimi çıkar odakları fiyat manipülasyonu ile piyasayı bozmakta. Milletin aşına, ekmeğine göz dikenlerden bunun hesabını mutlaka soracağız. Enflasyona karşı yürüttüğümüz mücadeleyi fiyat oyunlarına kurban veremeyiz. Hayvancılıkta şikayetleri giderecek yeni politikaları devreye koyuyoruz. İlk defa genç ve kadın üreticilere yüzde 70 ek destek sağlayacağız. Hayvan hastalıkları ile mücadelede yeni tedbirler alacağız. Yenilenebilir kaynakların kullanılacağı organize tarım bölgeleri kuruyoruz. 41 adet organize tarım bölgesinin sürecini hızlandırdık. 1382 tarım ve gıda ürününün coğrafi işareti tescil edildi."

Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum

Dünya Çiftçiler Günü, Recep Tayyip Erdoğan, İhracat, Gündem, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Ali Arslan: Ya ülkeden haberi yok diyorlardı hakikaten doğruymuş,domates 37 TL biber 57 TL diğerleri vesselam öyle, millet artık kiloyu bıraktı tane alıyor tane millet perişan durumda üstelik gıda yönünden yeterli beslenmeyi bırak aç geziyor emeklisi genci 32 14 Yanıtla
    Murat Sert: bugün aldim domates 8 tl biber 10 tl patates 10 tl.abartma bazi seyleri. 18 30 Mustafa Uzun: Ali sanırım kazıklanıyorsun Migros’tan alışveriş yapmayı bırak pazara git 7 6 Aydin Yilmaz: Sadece patlıcan mı yiyosun sen 7 0
  • emre kula: Çiftçilik bitti tabi sizin haberiniz yok çiftçi ektiğini satmaya geldimi para etmiyor hayvan desen dışardan ithal ediyoruz bunun gibi bir çok şeyi ithal ediyoruz büyük firmalar eline almış kontrolü küçük çiftçi can çekişiyor 21 5 Yanıtla
  • Nazim Akkuş: yav murat nerde aldin çöp tenekesinde galiba şöyle hangi market yada hangi tezgahta bizde alalım 13 5 Yanıtla
  • Beykozlu: Ya şakamı tarım mı kaldı hangi dizi bu … 11 4 Yanıtla
  • Ümit Yurtsever: Tarımda üretimmi varmış 10 4 Yanıtla
  • barış özcan: Meyve ve sebzeyi mevsiminde yersen hem sağlıklı hemde ucuz olur, bir paket sakız 15 tl,,bir çikolata 15 tl,bir paket sigara 60 tl ve bunları alabilnler 20 tl dometese pahalı diyor, 10 tl ye almak istiyor, O zaman çifti zarar ediyor diyorlar banane diyor. Tutarlı olmak lazım, alım gücü olmayanlara sözüm yok, onlar hiçbirşeyi doğru düzgün alamıyor, ALLAH yar ve yardımcıları olsun inşallah. 9 2 Yanıtla
    Hasan Vanlı: güzel yorum, ama bu kadar tarıma elverişli ülkede daha çok üretmemiz lazım..hem içerde ucuz olur hem daha çok ihracat..çok çalışmamız lazım 3 0
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