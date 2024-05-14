EPDK Kararıyla Akaryakıt İstasyonlarında Fiyat Farkı Uygulanmayacak - Son Dakika
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Ekonomi

EPDK Kararıyla Akaryakıt İstasyonlarında Fiyat Farkı Uygulanmayacak

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) kararıyla, farklılaştırılmış akaryakıt ürünlerinin istasyonlarda aynı fiyata satılması sağlanacak. Yarından itibaren 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek. Karar, tüketici nezdindeki belirsizlikleri önlemeyi ve bayilerin operasyonlarını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) ise kararın akaryakıt istasyonlarının finansman maliyetlerini az da olsa düşüreceğini belirtiyor.

14.05.2024 14:47
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) farklılaştırılmış akaryakıt ürünlerinin istasyonlarda aynı fiyata satılmasına ilişkin Kurul kararı yürürlüğe giriyor. Bu kapsamda, 13 bin bayide yarın itibarıyla fiyatlar güncellenecek.

AYNI TÜR AKARYAKIT İÇİN FİYAT FARKI UYGULANMAYACAK

EPDK'nin Kurul kararına göre, yarın itibarıyla akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür akaryakıt için fiyat farkı uygulanmayacak. Akaryakıt istasyonlarında "95 oktan benzin ve dizel, ultra force (ultra kuvvet), power (güçlü), fuelsave (yakıt tasarruflu), VMax, VPro" gibi ifadelerle farklı fiyatlarla ürün satışı yapılmayacak.

BAYİ OPERASYONLARINDA KOLAYLIK SAĞLANACAK

EPDK'den yapılan açıklamada, dağıtıcı lisansı sahiplerinin farklılaştırılmış akaryakıt satışına devam edebileceği ancak bu özelliklerin fiyatı değiştirmeyeceği belirtildi. Açıklamada, tüketici nezdindeki belirsizliklerin önüne geçilmesinin, dağıtıcı ve bayilerin operasyonlarında kolaylık sağlanmasının amaçlandığı karara ilişkin, "Türkiye'de yaklaşık 13 bin bayi ile tüketicilerin akaryakıt ihtiyaçları en yüksek hizmet ve kalite standartlarıyla karşılanmaktadır. Akaryakıt Kalite İzleme Sistemi ile akaryakıt bayilerinde ve Depo Akaryakıt Kalite İzleme Sistemi ile de akaryakıt dolum terminallerinde kalite izlemesi aralıksız olarak sürdürülmektedir." ifadesine yer verildi.

EPDK, dağıtıcı lisansı sahiplerinin yüzde 0,5'i geçmemek kaydıyla akaryakıtların özelliklerini iyileştirmeye yönelik çeşitli katkı maddelerini ürüne ekleyebildiğini belirterek, bu işlem için kullanılacak katkı maddelerine ilişkin dağıtıcı lisansı sahiplerinin EPDK'yi bilgilendirme ve gerekli izinleri alma yükümlülüklerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığını kaydetti.

OKUMUŞ: İSTASYONLARIN FİNANSMAN MALİYETLERİ DÜŞECEK

EPDK'nin söz konusu kararına ilişkin değerlendirmede bulunan Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, "EPDK'nin bu kararı, finansman maliyetinin çok yüksek olduğu bir dönemde akaryakıt istasyonlarının finansman maliyetlerini az da olsa düşürecektir" dedi. Okumuş, akaryakıt bayilerinin ekonomik olarak zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Bayiler, katkılı ya da katkısız sattığı her litre akaryakıttan zarar ediyor. Bayilerin kar paylarının artırılmasına ilişkin talebimizi devletimizin her kademesine ilettik ve süreci yakından takip ediyoruz. Kuruşla çalışan ama maliyetleri yüzdesel olarak artan bayilerin kar paylarının da yüzdesel olmasına ilişkin talebimizin takipçisiyiz." diye konuştu.

EPDK Kararıyla Akaryakıt İstasyonlarında Fiyat Farkı Uygulanmayacak
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi EPDK Kararıyla Akaryakıt İstasyonlarında Fiyat Farkı Uygulanmayacak - Son Dakika

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