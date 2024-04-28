Trabzonspor, geriye düştüğü maçta Gaziantep FK'yı 4-2 yendi - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor, geriye düştüğü maçta Gaziantep FK'yı 4-2 yendi

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK'yı konuk eden Trabzonspor, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçtan 4-2 galip ayrılmayı başardı. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri Paul Onuachu (3) ve Enis Bardhi kaydetti.

28.04.2024 20:55  Güncelleme: 21:00
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK, Papara Park'ta kozlarını paylaştı. Bordo-mavililer, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçın ikinci yarısında bulduğu gollerle rakibini 4-2 mağlup etti.

İLK YARIYI ANTEP ÖNDE KAPATTI

Müsabakaya hızla başlayan konuk takım Gaziantep FK, 12. dakikada Deian Sorescu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Antep temsilcisi, 21. dakikada Denis Draguş ile farkı 2'ye çıkartarak ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARIDA FIRTINA ESTİ

2-0 geride olan Trabzonspor, ikinci yarıda fırtına gibi esti. Bordo-mavililer, 50. dakikada Paul Onuachu'nun attığı golle farkı 1'ye indirdi.

Trabzonspor, geriye düştüğü maçta Gaziantep FK'yı 4-2 yendi

GOLLER PEŞPEŞE GELDİ

Bu golden sonra baskısını arttıran Trabzonspor, 3 dakikada bulduğu 3 golle skoru lehine çevirmeyi başardı. 65. dakikada Enis Bardhi'nin golüyle skoru eşitleyen Fırtına, Paul Onuachu'nun 66. ve 68. dakikalarda attığı gollerle üstünlüğü yakaladı ve skoru 4-2'ye getirdi. Kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca Trabzonspor, sahadan bu skorla galip ayrıldı.

Trabzonspor, geriye düştüğü maçta Gaziantep FK'yı 4-2 yendi

ONUACHU HAT-TRICK YAPTI

1.5 aylık sakatlığını atlattıktan sonra sahalara dönen Paul Onuachu, Trabzonspor'u ipten aldı. Onuachu, 2-0 geriye düşen takımını attığı 3 gol ve yaptığı 1 asistle 4-2'lik galibiyete taşıdı. Yaptığı hat-trick ile gol sayısını 12'ye çıkartan Nijeryalı golcü, bordo-mavililerin en golcü ismi konumunda.

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Son Dakika Spor Trabzonspor, geriye düştüğü maçta Gaziantep FK'yı 4-2 yendi - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

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