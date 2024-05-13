Rapçi Khontkar, teknik sorunu bahane edip sahneyi terk etti

Asıl adı Onur Dinç olan rapçi Khontkar, İstanbul'da verdiği konser sırasında teknik nedeni bahane göstererek sahneyi terk etti.
Rapçi Khontkar, İstanbul'daki bir konseri esnasında sahnede yere yatarak şarkı söylemeye başladı. Sahnedeki hareketi, hayranlarını şaşkına çeviren rapçi bir süre sonra ise yaptığıyla pes dedirtti.
Khonktar, ses kontrol yapılmadığı için organizasyona tepki gösterdi. Elinde mikrofon sahnede dolaşan şarkıcı, "Armut gibi dolaşayım, biraz şuraya gideyim, biraz buraya gideyim. Sonra 'sahneye çıkmadı' demeyin bana. 'Terk ediyor' diyorsunuz diye çıktım." ifadelerini kullanarak konser alanını terk etti.
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