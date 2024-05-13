Rapçi Khontkar, teknik sorunu bahane edip sahneyi terk etti - Son Dakika
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Rapçi Khontkar, teknik sorunu bahane edip sahneyi terk etti

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Khonktar adlı bir şarkıcı, İstanbul'daki konserinde yere yatıp şarkı söyledi. Bir süre sonra ses kontrolü yapılmadığını gerekçe gösteren şarkıcı, organizasyona tepki göstererek sahneyi terk etti.

13.05.2024 23:18
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Asıl adı Onur Dinç olan rapçi Khontkar, İstanbul'da verdiği konser sırasında teknik nedeni bahane göstererek sahneyi terk etti.

YATARAK ŞARKI SÖYLEDİ

Rapçi Khontkar, İstanbul'daki bir konseri esnasında sahnede yere yatarak şarkı söylemeye başladı. Sahnedeki hareketi, hayranlarını şaşkına çeviren rapçi bir süre sonra ise yaptığıyla pes dedirtti.

Rapçi Khontkar, teknik sorunu bahane edip sahneyi terk etti

TEKNİK SORUNU BAHANE EDİP SAHNEYİ TERK ETTİ

Khonktar, ses kontrol yapılmadığı için organizasyona tepki gösterdi. Elinde mikrofon sahnede dolaşan şarkıcı, "Armut gibi dolaşayım, biraz şuraya gideyim, biraz buraya gideyim. Sonra 'sahneye çıkmadı' demeyin bana. 'Terk ediyor' diyorsunuz diye çıktım." ifadelerini kullanarak konser alanını terk etti.

Rapçi Khontkar, teknik sorunu bahane edip sahneyi terk etti
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Magazin

Khontkar, Müzik, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Rapçi Khontkar, teknik sorunu bahane edip sahneyi terk etti - Son Dakika

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    Yorumlar (11)

  • ferhat eser: bunlarda kendini nimetten sanıyor 122 1 Yanıtla
  • Yavuz Şadi: Bunu dinlemeye giden düşünsün ?? 108 0 Yanıtla
    ƒ????? ????¸: çoluk çocuk dinliyor işte ergen tayfa ilerde ben bunlarımı dinliyordum diyecekler 1 0
  • Ramazan Gündoğan: Çantası da sırtında hazırmış 81 0 Yanıtla
  • ahmet ben: bunun konserine giden andavvvvalllar dizede geçmiş olsun 73 2 Yanıtla
  • ömer duman: bunları dinleyenin kendine saygısı yoktur 26 2 Yanıtla
  • Zafer Bekler: Bunu dınleyen armutlar hadi geçmiş olsun 20 0 Yanıtla
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